Vicente Castillo, miembro del Consejo General de Ciudadanos, deja el partido afirmando que le iban a apartar

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Vicente Castillo, miembro del Consejo General de Ciudadanos y asesor del grupo de Cs en la Diputación de Alicante, ha anunciado este martes que deja el partido porque, según ha afirmado, le habían comunicado que iban a dejar de contar con él. Además, se ha mostrado muy crítico con la estrategia de la actual presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas.

Así lo ha explicado en una carta publicada en su cuenta de Twitter en la que recuerda sus inicios en Ciudadanos hace quince años en Cataluña junto al expresidente Albert Rivera y a otras figuras que ocupan o ocuparon cargos destacados en Cs como José Manuel Villegas, Fran Hervías, Juan Carlos Girauta, Jordi Cañas y Manuel García Bofill.

Castillo también señala que estuvo en la Ejecutiva nacional del partido durante seis años y que ha sido miembro del Consejo General desde 2010 y se muestra orgulloso de su etapa como subsecretario de Implantación Nacional en el periodo de "máximo crecimiento" de Ciudadanos.

"Conseguimos llegar hasta el último rincón de España y rozamos la Moncloa", dice para después criticar la gestión de la actual dirección del partido, encabezada por Inés Arrimadas. Considera que "quienes han recibido la herencia de años de duro trabajo, esfuerzo y dedicación de muchas personas" han "acabado con todo de un plumazo por sus malas artes y decisiones".

VE A Cs "EN LA IRRELEVANCIA Y A LA DERIVA"

Entre los errores que atribuye a la cúpula de Cs, menciona la sustitución de Lorena Roldán por Carlos Carrizosa tras ser escogida por los afiliados como candidata a la Presidencia de la Generalitat en las últimas elecciones catalanas, el "apoyo" al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la moción de censura presentada en Murcia contra el PP y "la persecución interna contra aquellos que no les aplauden sus decisiones". Cree que todo esto "ha dejado al partido en la irrelevancia y a la deriva".

Castillo, que trabajaba como asesor de Ciudadanos en la Diputación de Alicante desde que comenzó la legislatura en 2019, ha sido una figura cercana al exsecretario de Organización Fran Hervías, que recientemente abandonó la formación naranja, renunció a su escaño en el Senado y ahora trabaja para el PP, y al senador Emilio Argüeso, que también ha dejado el partido después de que se le abriera un procedimiento de expulsión por haber ofrecido "prebendas a cargos y afiliados" para que dejaran Cs y se convirtieran en "tránsfugas".

Sobre su situación personal, Castillo dice en la carta: "Después de quince años de servicios a mi único partido, muchos kilómetros a la espalda y horas de trabajo", Jesús Gimeno --secretario de Acción Institucional de Cs en la Comunidad Valenciana y diputado provincial-- "me traslada que la dirección nacional no cuenta conmigo y que le dé 'las gracias a Hervías'", y "también la secretaria general, Marina Bravo, me comunicó que mis críticas internas y no aplaudir sus decisiones eran motivo para arrinconarme y apartarme en el partido".

"Aquellos que se arrimaban a los que empezamos el proyecto y construimos desde la nada un partido político, lo más gris, cobarde y mediocre, ejercen hoy mano de hierro en un partido que era de valientes", lamenta antes de informar de que pone fin a su compromiso con Ciudadanos, se da de baja como afiliado y dimite como consejero general. "No puedo seguir en un proyecto que no respeta nuestra memoria ni muestra lealtad a nuestros inicios", añade.

APOYO DE GIRAUTA

Uno de los que ha expresado su apoyo a Castillo tras leer su carta es Juan Carlos Girauta, exportavoz en el Congreso que dejó la política tras el fracaso en las elecciones generales de noviembre de 2019. "Vicente Castillo, a quien tantos le deben tanto, tampoco aguanta ahí dentro. Siempre contigo", ha escrito en Twitter.

Igualmente, Cristina Gabarda, diputada de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, ha expresado su "tristeza" y "decepción" y ha dado las gracias a Castillo, mientras que Jesús Galiano, expresidente de la Comisión de Garantías del partido, ha resaltado "lo mucho y bueno" que hizo para el proyecto político y ha augurado que Cs "se va a quedar muy pequeño" tras su marcha.