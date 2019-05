La vicepresidenta de Colombia reprende a un político por declaraciones machistas

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, pidió este jueves al Partido Conservador tomar las medidas necesarias contra un miembro de esa colectividad que criticó el gabinete paritario del presidente Iván Duque y aseguró que las mujeres son "funestas" administradoras.

Así lo expresó Ramírez en una carta dirigida al presidente de ese partido, Omar Yepes Alzate, luego de que se divulgara un video en el que el jefe conservador del municipio de Santa Rosa de Cabal (centro), Guillermo Rivera Millán, manifestara que Duque está "encartado con tanta mujer ministra".

"No, Dios mío, me tienen loco con las mujeres, yo las quiero mucho. No más, no más, no más. Pues como administradoras me parecen funestas, miren lo del presidente de la República que está encartado con tanta mujer que tiene como ministra", dijo el exsenador Rivera.

Además, afirma que no le gusta dar el aval a candidatas para la Alcaldía de ese municipio del departamento de Risaralda porque son "funestas administradoras".

Ante estas declaraciones, Ramírez solicitó a Yepes "su concurso para que se ejerzan las acciones correspondientes, toda vez que dichas declaraciones contravienen desde todo punto de vista de la Constitución y la ley, y desconocen el debido cuidado y respeto por la igualdad de todos los colombianos y particularmente por el respeto hacia las mujeres".

Agregó que lo manifestado por Rivera va en contravía de las políticas del Gobierno que propugnan por la igualdad, "entendida esta última como la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de sexo o de raza en los procesos de participación en la vida del partido".

Ramírez, quien fue ministra de Defensa, calificó también las declaraciones de "cavernarias" porque le impiden a las mujeres del Partido Conservador aspirar a ocupar cargos de elección popular en ese municipio.

Sobre el gabinete, enfatizó que tiene el compromiso y la determinación de abrir espacios de liderazgo y de participación política.

"La inclusión de las mujeres en el alto Gobierno no será suficiente si no se acompaña de procesos de participación política a nivel nacional y sobre todo a nivel territorial, que llegue a todas las colombianas y que les permita a ellas transformar la política en el nivel territorial", aseguró la vicepresidenta.

Ramírez subrayó que el Gobierno es respetuoso de los partidos políticos, pero consideró que es necesario que "abran las puertas a la mujer y no simplemente en forma nominal".

Y destacó que quienes hacen parte del Gobierno "están allí por su capacidad comprobada, su conocimiento técnico, su experiencia y trayectoria exitosa en los distintos campos y ninguna de ellas lo está por concesión graciosa de un jefe político".