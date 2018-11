La vicepresidenta de Ecuador no descarta que un círculo del Gobierno busque su caída

La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, en medio de un escándalo por la captación de financiación para su partido, no descarta que desde ciertos círculos gubernamentales estén tratando de hacerla caer con el fin de "quitársela de en medio" como segunda del mandatario Lenín Moreno.

"Seguramente. No es una opción que uno que tenga que descartar. Hay algunas personas que sin duda no pueden coincidir, o no pueden estar de acuerdo con mi presencia como vicepresidenta por decisión del presidente de la República", dijo Vicuña en respuesta a una pregunta de Efe durante una entrevista en Guayaquil.

Vicuña agregó que habrá de pasar el tiempo para que "las caretas vayan cayendo", en alusión a miembros de su Gobierno que puedan estar interesados en su caída política.