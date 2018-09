Carmen Calvo responde a Casado sobre la Memoria Histórica: "La concordia ya existe, lo que no ha existido es justicia"

"La concordia ya existe, lo que no ha existido es justicia", así ha valorado la vicepresidenta del Gobierno l a propuesta de Pablo Casado para reformar la Ley de Memoria Histórica. "Hay cientos de familiares que tienen a sus familiares enterrados en cunetas sin identificar, que el dictador esté enterrado con sus víctimas...eso es justicia", ha continuado Carmen Calvo, "no entendemos por qué el PP tiene problemas con la Memoria Histórica".

La vicepresidenta del Gobierno, ha comentado también en una entrevista en RNE, el discurso de apertura del curso político del president Quim Torra que, en su opinión, estuvo "dirigido solo al independentismo", por eso, Calvo le recuerda que "tiene que atender una mayoría social que no tiene, que no es independentista y que no entiende de esta crisis".

La ministra de Igualdad ha pedido, además, "que todo el mundo esté tranquilo" porque el Gobierno conoce cuál "es el límite que no se puede pasar" en esta "crisis" catalana, el momento en el que se debería aplicar el artículo 155 de la Constitución, tal y como piden PP y Ciudadanos, y éste es "el incumplimiento de las normas", ha aclarado, "si pasan a los hechos", ya que a su juicio, de momento, "estamos en el campo de las proclamas".

"Somos el Gobierno que nace del PSOE que se sentó a aplicar el 155" les recuerda Calvo a estos partidos a los que pide que "apoyen al Ejecutivo cuando se produzca una situación crítica" y "que hagan lo que nosotros hicimos" ya que "supimos estar detrás del Gobierno del Partido Popular cuando hizo falta", ha expresado. La vicepresidenta ha mantenido la propuesta de Pedro Sánchez por consensuar un nuevo Estatut de Catalunya refrendado por una consulta.

"Los símbolos tienen que ser los comunes"

Sobre la reunión de la junta de seguridad prevista para este jueves en la que se sentarán el ministro de Interior y el president de la Generalitat, en la que se abordará la polémica de los lazos amarillos en el espacio público de Catalunya, Calvo ha asegurado que "los símbolos en las instituciones tienen que ser los comunes que son neutros, de todos, todo lo demás no procede".

Por último, Calvo también ha asegurado durante la entrevista que en ningún caso la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que asegura que el Gobierno va a elaborar, están "vinculados a la capacidad de convocar elecciones". Y ha pedido a PP y Ciudadanos que "rindan cuentas de por qué paralizan la Cámara" tras bloquear en la Mesa del Congreso la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por PSOE y Unidos Podemos para impedir un veto irreversible del Senado a la senda del déficit.