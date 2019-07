La vicepresidenta de Perú ve conveniente que Vizcarra termine su mandato en 2021

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, expresó sus dudas sobre la propuesta del mandatario peruano, Martín Vizcarra, de adelantar las elecciones generales al próximo año, y dijo este miércoles que intentará convencerlo de que se quede en el Ejecutivo hasta 2021, cuando concluye la gestión.

Aráoz afirmó que probablemente Vizcarra "ha pensado que es una salida adecuada dado que la crispación (con el Congreso) habría llegado al límite, imagino que habrá revisado todos los escenarios, pero a mí me surgen dudas".

La también legisladora declaró, en entrevista con el diario El Comercio, que "personalmente voy a tratar de convencer (al mandatario) de que permanezca hasta el 2021 porque creo que es lo más saludable para nuestro país".

Aráoz ingresó al Ejecutivo peruano en 2016 por un periodo de cinco años, como vicepresidenta de Pedro Pablo Kuczynski, al igual que Vizcarra, y quedó como única en ese cargo al asumir Vizcarra como mandatario, después de la renuncia de Kuczynski por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

El presidente Vizcarra anunció el domingo su propuesta de adelanto de elecciones en rechazo a la actitud del Congreso, mayoritariamente opositor, de aprobar una reforma política que no se ajustaba a los proyectos enviados por el Ejecutivo para combatir la corrupción.

La medida anunciada por el mandatario ha generado el rechazo de la mayoría de grupos parlamentarios, que incluso han sugerido la posibilidad de vacar a Vizcarra.

Consultada sobre si asumiría la Presidencia de Perú en el caso de que Vizcarra sea vacado, Aráoz respondió que "vamos a ver el momento, yo espero que no se dé la vacancia y que podamos culminar el proceso como nos lo mandó el pueblo, el pueblo nos eligió para llegar al 2021, tanto al Ejecutivo como al Legislativo".

"Yo no me aferro a un puesto, no tengo una ambición especial. Es más, no es muy grato recibir una papa caliente, la situación sería muy complicada", remarcó la también exministra durante el segundo Gobierno del expresidente fallecido Alan García (2006-2011).

En las próximas horas, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto de reforma o enmienda constitucional para que el Parlamento apruebe el adelanto de elecciones generales al 2020, un año antes del final del actual periodo.

Un sector del Legislativo, encabezado por la fujimorista Fuerza Popular y el partido Aprista, ha respondido que primero renuncien Vizcarra y Aráoz para dar visto bueno al adelanto de elecciones.

El jefe de Estado dijo que este adelanto de comicios será ratificado en referéndum, el cual debería realizarse entre noviembre y diciembre próximos para que las elecciones se realicen en abril del próximo año.