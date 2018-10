El vicepresidente catalán defiende toda movilización por el 1-O si es cívica y democrática

El vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, ha garantizado que defienden la libertad de expresión y el derecho a movilización siempre y cuando sea pacífica y democrática: "En la medida que así sea, contará con nuestro respeto", ha señalado preguntado por actuaciones de los CDR este lunes por el aniversario del 1-O.

Ha sostenido que el 1-O hubo una movilización sin precedentes en Cataluña y que es sinónimo de autodeterminación, dignidad e inteligencia colectiva y un referente para construir "el camino que queda hacia adelante, el camino mayoritario de autodeterminación", ha dicho en declaraciones a los medios en un acto por el aniversario promovido por entidades en el CAP Guinardó de Barcelona, que fue punto de votación en el que actuó la policía.

Preguntado por la exigencia de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, al Govern para que tenga iniciativa y autoridad, el vicepresidente ha reafirmado su compromiso con los valores del 1-O, y ha apostado por avanzar hacia una república del bienestar "que traiga más derechos y más oportunidades".

Por su lado, la vicesecretaria de ERC Marta Vilalta ha va valorado positivamente que ciudadanos se movilicen en un día de "reivindicación y de recuerdo para seguir hacia adelante en el camino para consolidar y hacer real esta república".

"Hay muchas formas de manifestarse y de reivindicar, y todas ellas son pacíficas y cívicas, como siempre hemos hecho en nuestro país, y lo seguiremos haciendo", ha defendido después también ante los medios tras el acto en el Guinardó, en el que se ha guardado un minuto de silencio.

Ha sostenido que el pasado 1 de octubre representó un punto de no retorno y ha recordado a los que dirigentes soberanistas presos y en el extranjero que no pueden conmemorar su aniversario en calles catalanas, y ha avisado: "La represión no pudo frenar el 1-O y no podrá frenar la república".