El vicepresidente paraguayo reconoce que hubo que explicar mejor el acta de Itaipú

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, reconoció este viernes que el Gobierno debió "haber comunicado mejor" el acta bilateral firmada con Brasil el pasado mayo sobre la compra anual de energía de la represa de Itaipú, que ha generado una ola de protesta entre la oposición.

El documento establecía un cronograma con la contratación de potencia de la usina de Itaipú hasta 2022, algo que no se había hecho hasta el momento, ya que Paraguay fijaba esa cifra cada año.

Además, los montos de potencia media anual se incrementan en ese periodo desde los 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.924 MW en 2022, lo que conlleva también un mayor desembolso al comprar más megavatios.

El acta se suscribió el pasado mayo, entre el embajador paraguayo en Brasil Hugo Saguier y el secretario de Relaciones Económicas y Políticas del Ministerio de Exteriores de Brasil, Pedro Miguel da Costa, aunque no se conoció hasta esta semana.

Eso provocó que la oposición acusara de secretismo y de entreguismo de la soberanía energética por parte del Gobierno del presidente paraguayo, el conservador Mario Abdo Benítez, al de su par brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, antes de las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, en 2023.

Velázquez acudió hoy al Congreso para reunirse con el presidente del Senado, Blas Llano, y explicarle el desarrollo de la firma del acta, según informó él mismo a la prensa tras la reunión.

Velázquez aprovechó para defender la actuación del Gobierno en la firma de esa acta y negó que hubiera "secretismo" y que el resultado sea perjudicial para Paraguay.

La explicación de Velázquez fue que, hasta ahora,la compañía de Administración Nacional de Electricidad (ANDE) "no calculaba lo que Paraguay iba a utilizar en el año" y compraba una cantidad de potencia inferior a la que consumía.

Después, para cubrir la energía faltante recurría a "la energía excedente", que se vendía a un precio más barato que la energía garantizada.

La actuación de la ANDE molestó a su par brasileña, Eletrobras, que pidieron a Paraguay que cumpliera con el Tratado de Itaipú, según el relato de Velázquez.

"Esa es la situación real y eso es lo que Brasil, aparentemente, nos exigió en ese momento, que compremos la potencia que necesitemos realmente y, sobre esa base, comprar los excedentes, porque así está en el Tratado", comentó el vicepresidente a la prensa.

Además insistió en que Paraguay no se ha vendido a Brasil, sino que está rechazando las "dádivas" para poder sentarse "de igual a igual en 2023".

Velázquez recalcó también que la firma de esa acta "no tiene nada que ver en una negociación política" del Tratado, sino con una cuestión de "compra de energía".

Sin embargo, la oposición paraguaya interpreta el acuerdo como clientelismo de parte de Abdo Benítez a Paraguay, y le reprochan que el acta no fuera debatido en el Congreso.

Para el Gobierno, no existe tal necesidad, ya que no se trata de una nota reversal sino de un acuerdo operativo anual, que no requiere la aprobación de la Cámara.

Con la difusión del acta bilateral, también ha aparecido la amenaza de un juicio político al presidente, cuando todavía no ha cumplido un año en el poder.

En nombre del Ejecutivo, Velázquez aseguró que no están preocupados por el posible juicio político, sino por las "medidas verdades" que se están escuchando respecto a la compra de energía.

El Senado convocó una sesión extraordinaria para hoy para tratar lo ocurrido.

Algunos manifestante quemaron en el exterior del edificio dos muñecos que representaban a Abdo Benítez y a Bolsonaro.