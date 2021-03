Víctimas alertan sobre la prescripción del 11M, que dejará impunes a los culpables

Madrid, 4 mar (EFE).- La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M quiere aprovechar el próximo aniversario del atentado yihadista, del que este marzo se conmemoran 17 años, para llamar la atención sobre la prescripción de este ataque, que permitirá la impunidad de los culpables que no fueron reconocidos ni juzgados.

En un comunicado difundido este jueves, la asociación alerta de que si nada cambia en las leyes, dentro de tres años los autores intelectuales y quienes diseñaron y financiaron íntegramente el operativo del atentado yihadista quedarán impunes.

Las víctimas recuerdan que se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales del atentado que acabó con la vida de 193 personas y produjo alrededor de 2000 víctimas, así como muchos otros detalles de aquel crimen.

"Si se permite que los atentados del 11 de marzo prescriban, se permitirá la impunidad de los culpables que aún no han sido reconocidos ni juzgados. Supone la indefensión de las víctimas, un proceso de duelo no cerrado y un mensaje muy claro a la sociedad: puede volver a pasar, a cualquiera, porque no hay consecuencia penal”, señala la presidenta de esta asociación, Dori Majali.

Lograr que el 11M no prescriba, que todos los culpables de aquellos crímenes paguen por ello, "no solo ayuda a las víctimas a reconstruir su vida, sino que protege a toda la sociedad", advierte la asociación, que incide en que mientras siga sin conocerse ni juzgarse a todos los culpables del atentado, "todos estamos en peligro".

Además, destaca que la prescripción de un atentado como el del 11M facilita la radicalización yihadista que siguen experimentando cada día jóvenes y adultos en todo el mundo, porque "¿qué mayor aliciente para un futuro terrorista que comprobar que es posible provocar la muerte de 193 personas y quedar impune?".