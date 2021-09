Víctimas del terrorismo arremeten en la Convención del PP contra el Gobierno, al que acusan de "traicionarlas"

El cineasta Iñaki Arteta dice que los homenajes son "una indecencia" y una "provocación del mundo nacionalista"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Varias víctimas del terrorismo han arremetido en la Convención del PP contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, al que han acusado de "traicionarlas" y "ningunearlas". Además, han censurado que el Ejecutivo se siente a negociar con Bildu, partido heredero de quién "tanto daño" les ha hecho.

Así lo han expuesto la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, y la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana del político sevillano del PP asesinado por ETA en 1998. También ha tomado la palabra el cineasta Iñaki Arteta y el presidente de Dignidad y Justicia, Dani Portero.

En una mesa bajo el título 'Terrorismo y violencia Política', Mari Mar Blanco ha señalado que en este momento las víctimas del terrorismo se sienten "ninguneadas y traicionadas" por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Según ha añadido, el Ejecutivo deja de lado la "dignidad" de las víctimas para "sentarse a dialogar y negociar con quienes tanto daño" les han hecho.

Además, ha hecho hincapié en el relato porque, según ha dicho, debe quedar claro que ha habido "vencedores y vencidos" y que "se utilizó la violencia para imponer un proyecto totalitario". Y aunque hayan prescrito algunos crímenes, ha subrayado que las víctimas quieren saber la verdad y conocer los nombres de quienes mataron a sus familiares".

"Frente a la foto vergonzante del partido de Pedro Sánchez sentándose a negociar con Bildu, tenemos aquí la foto de la dignidad en la defensa de esos principios de memoria, dignidad y Justicia", ha proclamado Mari mar Blanco.

También Jiménez Becerril, Teresa Jiménez Becerril, ha echado en cara al Gobierno que dialogue con los herederos de los terroristas "sin tener en cuenta que toda España es víctima, ni los valores por los que fueron asesinados sus seres queridos".

Becerril, que ha denunciado que el Gobierno no está "protegiendo" a las víctimas del terrorismo, ha resaltado que no pueden permitir que se "homenaje al terrorista más sanguinario de la historia de España y que el Gobierno no haga nada", en alusión al etarra Henri Parot.

INTENTAR QUE "EL RELATO NO SE OLVIDE"

Por su parte, el presidente de Dignidad y Justicia ha aludido al reciente acto que organizó el PP en Mondragón (Guipúzcoa) en protesta por el homenaje a Parot, para que el "relato no se olvide". Según ha agregado, existen leyes en vigor en España que pueden evitar este tipo de actos pero ni el Gobierno de Sánchez ni el Gobierno vasco hicieron nada por suspenderlos.

Asimismo, el cineasta Iñaki Arteta, ha recordado la "decencia que separa en España a una gente de otra, a unos partidos de otros", y ha aludido a la presión ultranacionalista "insoportable" que se sigue viviendo en el País Vasco y que teme se reproduzca en Cataluña.

"Los homenajes son una indecencia y una provocación del mundonacionalista con la extravagante complicidad del Partido Socialista estos últimos años", ha manifestado, para agregar que con sus películas y documentales trabaja en el relato "con la mayor honestidad posible"

Durante esta jornada de la Convención del PP en Valladolid, Casado ha aprovechado su intervención para homenajear a las víctimas del terrorismo. "Ellas necesitan que se siga llevando su voz por todos los rincones de España y de Europa", ha señalado.