Víctimas del terrorismo y colectivos llaman a "no olvidar y colaborar activamente" para "deslegitimar la violencia"

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

Víctimas del terrorismo y diferentes colectivos han apelado este jueves a la sociedad y a los representantes públicos a "no olvidar" y a "colaborar activamente, de una forma militante y ejemplar, en la labor de deslegitimar la violencia, especialmente la empleada para imponer ideas políticas".

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE), Fundación Tomás Caballero, Vecinos de Paz de Berriozar, Sociedad Civil Navarra, Recuperar Navarra, Doble 12, Libertad Ya, Asociación Cultural Pompaelo y Asociación por la Tolerancia, han realizado este jueves, a las 10.30 horas, un homenaje en el monumento a las víctimas del terrorismo, en la plaza Baluarte de Pamplona, con motivo del 'Día en Memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad'. Un acto que ha consistido en una ofrenda floral, seguida de un minuto de silencio y una ronda de aplausos.

Entre los asistentes se encontraba el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, el diputado de UPN, Carlos García Adanero; el parlamentario de Navarra Suma y coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas; el también parlamentario de Navarra Suma y secretario general del PPN, José Suárez; y las concejalas de NA+ en el Ayuntamiento de Pamplona María Caballero y Carmen Alba.

Previamente, a las 9 horas, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha acudido, acompañada de representantes socialistas del Gobierno y del grupo parlamentario, para realizar una ofrenda floral ante este monumento, antes de asistir al pleno del Parlamento de Navarra.

Paz Prieto, secretaria de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) e hija de José Luis Prieto, asesinado por ETA en 1981, ha leído un comunicado en el que ha recordado que "ETA asesinó en Navarra a 42 personas; 27 de ellas en Pamplona y otras 15 en el resto de nuestra comunidad". A ellas ha sumado "otras cifras que no se pueden fijar con tanta exactitud como son las de los navarros o relacionados con nuestra tierra asesinados fuera de Navarra y, sobre todo" las de los incontables heridos, traumatizados y exiliados forzosos de su propia tierra para salvar su bien más preciado: su vida y la tranquilidad de sus seres queridos".

"Un número incontable de personas", ha destacado Prieto, que ha afirmado que "todas las personas que integramos la sociedad española hemos sido y seguimos siendo víctimas, de una manera u otra, de su terrorismo xenófobo, separatista y excluyente".

Para los colectivos convocantes, instaurar el 'Día en Memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad' el 11 de febrero "fue un acierto" porque "desgraciadamente corremos el riesgo" de que "todo este sufrimiento no haya servido para nada". "El olvido es un mecanismo imprescindible para que los violentos accedan a sus objetivos", han advertido.

Así, han destacado que "recordar es la mejor herramienta para prevenir" que "estos hechos nunca más vuelvan a repetirse". Por ello, han exhortado a la sociedad y, en especial, a los representantes públicos a "no olvidar y a colaborar activamente, de una forma militante y ejemplar, en la labor de deslegitimar la violencia, especialmente la empleada para imponer ideas políticas".

"Dar carta de naturaleza a quien no condena la violencia, tratar como igual a quien promueve el ensalzamiento a los asesinos y los recluta sin pudor a sus filas, recortar los ya de por si mermados derechos de las víctimas en su justo afán por penalizar los actos que supongan su menosprecio y humillación, y convertir todo ese dolor en un mercado negro, está convirtiéndose en un error histórico que ojalá estemos a tiempo de recuperarnos sin padecer sus consecuencias", han remarcado.

CRÍTICAS A LA "COMPETICIÓN" POR DEROGAR EL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Paz Prieto ha criticado que "pretenden derogar, además en una competición electoralista, PSOE y Podemos, el Código Penal en su artículo que nos defiende de la humillación que día a día seguimos constatando". "Se están permitiendo los homenajes a los terroristas que salen y eso a partir de ahora, por lo visto, no va a ser una humillación a las víctimas", ha reprochado.

"Pedimos memoria pero lo que me parece increíble que tengamos que seguir pidiendo es respeto", ha censurado Prieto, que ha criticado que "se nos está haciendo sufrir una serie de incontables acercamientos de presos de ETA que el Gobierno debería explicar por qué los hace". En este sentido, ha demandado al Estado que diga si esos acercamientos "son a base de que los terroristas han colaborado, como es la obligación primordial para acercarlos a las cárceles más cercanas al País Vasco y Navarra"; una circunstancia que cree "no se ha dado".

"Lo único que nos queda es pedir memoria, respeto y justicia, que les digan a las más de 300 familias cuyos familiares fueron asesinados por ETA y están sin resolver si no supone una humillación tener que ver los recibimientos que se hacen a los terroristas", ha manifestado Paz Prieto, que ha destacado que los familiares de los asesinados "tenemos que seguir siendo su voz hoy más que nunca".

Preguntada por la relación de Anvite con el Gobierno de Navarra ha reprochado que en la Mesa por la Convivencia, realizada por el Ejecutivo foral, "desgraciadamente constatamos en la primera reunión que no se hace alusión al terrorismo; entonces qué convivencia pretenden que llevemos a cabo si nosotros, que somos las víctimas del terrorismo en Navarra, no vemos en esa primera reunión que se hable del terrorismo para nada, como si no hubiera existido".

En otras cuestiones, ha indicado, como el programa 'Escuelas con Memoria', "sí que estamos interesados y creemos que son fundamentales para que los jóvenes de nuestra Comunidad y del resto de España sepan qué ha ocurrido aquí, aunque ahora parezca que no tiene interés hablar de ello porque es mejor olvidarlo".

EL PSN EXPRESA SU COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Antes de este acto, a las 9 horas, representantes socialistas del Gobierno y del grupo parlamentario han acudido al monumento a las Víctimas del Terrorismo para depositar flores. Han asistido a esta ofrenda la presidenta del Gobierno, María Chivite, el vicepresidente primero, Javier Remírez, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, o el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza. Del grupo parlamentario, ha estado presente el portavoz, Ramón Alzórriz, Jorge Aguirre, Ainhoa Unzu o Nuria Medina.

En un comunicado, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado compromiso de su partido con las víctimas y ha afirmado que "somos víctimas del terrorismo y por ello siempre estuvimos, estamos y estaremos a su lado, trabajando con políticas públicas de memoria, reconocimiento, justicia, reparación y dignificación de todas las víctimas del terrorismo".

Asimismo, ha asegurado que "la democracia ganó la batalla a ETA en 2011" y por eso "ahora es muy importante acompañar y trabajar con las víctimas para dar pasos hacia la convivencia". En este sentido, ha afirmado que el PSN es un partido que "ha trabajado, trabaja y trabajará por crear espacios de convivencia y paz".

Alzórriz ha subrayado que "la educación es un elemento clave" para "no olvidar" y ha destacado el trabajo que se está haciendo en el Gobierno de Navarra a través de la Dirección General de Paz y Convivencia.