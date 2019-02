En la aldea vietnamita de la supuesta asesina del hermano de Kim Jong-un

Los vecinos de la vietnamita Doan Thi Huong, acusada en Malasia del asesinato de Kim Jong-nam, hermano del líder supremo de Corea del Norte, defienden su inocencia y observan con escepticismo la inminente visita a Vietnam del mandatario norcoreano, Kim Jong-un.

"Nadie cree que ella pudiera hacer algo así, la conocemos desde pequeña, sabemos que no lo hizo a propósito, pero respetamos lo que dicten las leyes de Malasia", dice a Efe Manh, un vecino de 63 años amigo de Doan Van Thanh, el padre de Huong.

La tradicional hospitalidad de los pueblos rurales vietnamitas con los forasteros se torna en recelo en la aldea de Nghia Binh, a 130 kilómetros de Hanoi, donde los vecinos parecen cansados de la afluencia de periodistas de todo el mundo y cierran filas para proteger a la familia de la acusada.

"Thanh no quiere hablar, hoy está en una boda y está cansado de responder a las preguntas de los periodistas sobre su hija. Ha visto que no sirve para nada. Quiere tener una vida más tranquila", afirma Manh con aire severo.

"Ha tenido una vida difícil, perdió una pierna en la guerra y lleva años trabajando en el mercado, vigilando el aparcamiento. Su mujer estuvo enferma durante años hasta su muerte y siempre estuvo a su lado. Él y su familia son muy queridos", explica Nguyen Van Huyen, otro amigo del padre.

La tranquilidad de esta aldea rural sufrió un vuelco en febrero de 2017, cuando dio la vuelta al mundo el vídeo de Dian Thi Huong cubriendo el rostro de Kim Jong-nam con un pañuelo empapado de un letal veneno en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

Cuando mencionan a Huong, que dejó el pueblo antes de cumplir los 20 (hoy tiene 31 años), todos hablan de su candor, de la incredulidad de que pudiera hacer algo así a sabiendas, pero también de que tienen que aceptar el destino si el tribunal malasio que la juzga le termina imponiendo la pena de muerte.

Nadie quiere mencionar su supuesto trabajo como chica de compañía en Malasia, sus sueños de convertirse en cantante, ni la avidez de fama con la que fue descrita en varios medios locales e internacionales.

Ngoc, un primo que pasó su infancia con la sospechosa, coincide en describirla como "una chica muy ingenua que no sabe gran cosa de la vida".

"Es muy probable que la engañaran. Perdió a su madre hace unos años y la situación económica del padre nunca ha sido buena, es una de las razones por las que emigró a Malasia para trabajar", comenta.

Según el joven, el pueblo se ha conjurado para proteger al padre de la presión exterior y de la constante llegada de periodistas desde que estalló el caso hace ahora dos años.

"Él y sus hijos son muy queridos en el pueblo. Entre todos tratamos de protegerle, cada uno pone algo de su parte para evitar que se altere al hablar con la prensa", indica.

La visita de Estado del líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, a Vietnam antes de su cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana que viene tampoco parece insuflar ninguna confianza en los vecinos, que viven ajenos a la política y no quieren comentar nada sobre su recibimiento en Vietnam con todos los honores.

"Nosotros no sabemos nada de eso, somos gente del campo. No creemos que ayude nada, depende de la justicia de Malasia y no creo que traten ese asunto (la situación de Doan Thi Huong) durante la visita de Kim", señala Nguyen Van Huyen.

El asesinato de Kim Jong-nam supuso un revés para las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Corea del Norte, que vivían años de acercamientos desde la llegada de Kim Jong-un al poder en 2011, pero parece subsanado.

"Ahora han decidido pasar página, después de que, según la prensa, Corea del Norte pidiera disculpas a Vietnam, pero en su día sí supuso un enfriamiento por la supuesta implicación de Pionyang en el asesinato y Vietnam protestó", explica a Efe Trung Nguyen, director del centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Ho Chi Minh.

Según la prensa surcoreana, las autoridades norcoreanas pidieron perdón de forma informal al Gobierno vietnamita por involucrar a una ciudadana vietnamita en el asesinato de Kim Jong-nam, una información que no ha podido ser confirmada.

Mientras Huong aguarda en una prisión malasia que la justicia de ese país se pronuncie sobre su suerte, su padre se plantea ir allí gracias al dinero reunido por los vecinos, pero todavía no sabe si acudirá debido a sus problemas de movilidad y por el miedo de presenciar cómo su hija puede ser condenada a muerte.

Eric San Juan