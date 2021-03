Vilalta y Artadi airean sus discrepancias a dos días de la segunda votación

Barcelona, 28 mar (EFE).- La portavoz de ERC, Marta Vilalta, y la de JxCat, Elsa Artadi, han evidenciado las discrepancias que aún mantienen ambos grupos para alcanzar un acuerdo de investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, aunque han coincidido en descartar la posibilidad de una repetición electoral en Cataluña.

Las dos dirigentes políticas fueron entrevistadas anoche en el programa Preguntes Freqüents de TV3, donde Elsa Artadi reprochó al candidato republicano a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, que no participe directamente en las negociaciones para su investidura y no le puedan escuchar "de primera mano".

"Es evidente que no puede estar cada día en las negociaciones, pero quizá estaría bien que de tanto en tanto se involucrara un poco más, porque al final se trata de eso, de generar confianza", declaró Artadi.

La vicepresidenta y portavoz de JxCat recordó que a quien le toca liderar las negociaciones es a ERC, y que este partido ha decidido comenzar por un acuerdo de investidura con la CUP y no de legislatura con Junts, lo que permitiría tener, en su opinión, "un gobierno fuerte", capaz de tomar "decisiones valientes" y aprobar presupuestos durante los próximos cuatro años.

"Hay que tener un acuerdo cerrado para ahorrarnos situaciones complicadas, como las que ciertamente hemos tenido esta legislatura", reconoció Artadi, que insistió en que el objetivo último de JxCat es "corregir aquello que no funciona bien". Y hasta que no se consiga un buen acuerdo, subrayó, "JxCat no puede entrar en este gobierno".

JxCat frustró el pasado viernes, con su abstención, los planes de ERC de investir a Pere Aragonès en primera votación. El próximo martes se celebrará en el Parlament la segunda vuelta, pero Artadi ya advierte que puede acabar nuevamente en un "debate de investidura fallido".

"El lunes por la tarde JxCat reunirá a su ejecutiva y al grupo parlamentario y allí se decidirá el voto en función de lo que acabe pasando en las próximas horas", señaló Artadi, que añadió: "Si todo sigue igual que ahora, el martes no podemos dar un sí a Aragonès y por tanto no habrá investidura".

Artadi también lamentó que todo lo que saben de la reestructuración del Govern les ha llegado a través de los medios de comunicación, porque ERC no les ha informado de nada, y criticó que el partido republicano siguiera "apuntalando" el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobando sus presupuestos.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta, destacó que aún quedan dos días para negociar y que su partido hará todo lo posible estas próximas horas para que el martes JxCat apoye la investidura de Pere Aragonès.

"No podemos esperar más. Hace mucho tiempo que estamos en inestabilidad y con un gobierno en funciones y por nosotros no quedará", aseguró Vilalta, que no ve "ninguna cuestión insalvable" que haga posible el acuerdo con JxCat.

La diputada republicana, que forma parte del equipo negociador de ERC, expresó asimismo que están de acuerdo en que exista el Consell per la República, aunque se tiene que "reformular" para hacerlo más transversal.

Defendió asimismo la vía del diálogo y la negociación para buscar "una salida democrática y política al conflicto" catalán, y abogó por retomar el proceso de negociación con el Gobierno para avanzar hacia la independencia.

Vilalta y Artadi, eso sí, coincidieron en que no contemplan la posibilidad de que haya una repetición electoral en Cataluña.