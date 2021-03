Vilalta (ERC) lamenta la abstención de Junts y les emplaza a buscar un acuerdo para el martes

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado que Junts se abstenga este viernes en el pleno de investidura del republicano Pere Aragonès --por lo que no saldrá elegido en primera votación--, y les ha emplazado a buscar un acuerdo de cara a la segunda votación: "No renuncien a hacerlo posible. No sigan absteniéndose de la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad".

"Hoy los que no estarán en la suma de 74 diputados independentistas serán los diputados de Junts", ha aseverado Vilalta ante el pleno, en el que ha criticado que se pierde una oportunidad con la abstención de Junts, ha calificado de incomprensible su decisión y se ha preguntado cuáles son los puntos que impiden alcanzar un acuerdo.

Ha explicado que se han reunido decenas de horas y han intercambiado ocho propuestas, pero sin alcanzar un acuerdo, y ha zanjado: "Quien no quiere un acuerdo busca excusas, y el que lo quiere, como nosotros, busca soluciones y hace propuestas", ha dicho, y ha resaltado que la unidad no se predica, sino que se practica.

Vilalta, que ha recordado que sí que han alcanzado un acuerdo con la CUP, ha acusado a Junts de "bloquear la oportunidad" de materializar el mandato de las urnas de las elecciones del 14 de febrero, y ha insistido en que no hay diferencias insalvables para que no haya un acuerdo este mismo viernes.

Ha pedido "no regalar la bandera del diálogo y la negociación al adversario, que en este caso es el Estado", y cree que se deberá combinar la negociación con un nuevo embate democrático en el que tendrá un papel la desobediencia civil, ha dicho Vilalta, que ha pedido a los socialistas apartarse del que ha llamado bloque del 155.