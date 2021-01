Vilalta (ERC) pide a los comunes elegir entre un Govern liderado por ERC o "dificultar" salir de la crisis

Insiste en su propuesta de gobierno amplio: "Los 'nos' no nos valen como respuesta"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha replicado este lunes a la candidata de los comunes a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, que deberá escoger tras las elecciones del 14 de febrero entre un Govern liderado por ERC o "dificultar la salida de la crisis y poner palos a las ruedas" a la reconstrucción tras el coronavirus.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática, después de que Albiach haya defendido en el encuentro digital de Europa Press que los comunes formen parte del próximo Govern pero haya rechazado la fórmula "frankenstein" que propone ERC para articular un pacto entre republicanos, JxCat, comunes, CUP y PDeCAT.

Al ser preguntada por estas declaraciones, Vilalta ha contestado que ERC quiere liderar el futuro Govern, que sea independentista, soberanista y de progreso: "Si la señora Albiach no se siente representada en este Govern amplio, independentista, progresista y soberanista, el problema lo tendrá ella y no la gente de ERC, que lo que queremos es liderar esta nueva etapa que saldrá después de las elecciones al Parlament".

"La señora Albiach deberá escoger si lo que quiere es estar al lado de lo que quiere la mayoría del país, que es salir más fuertes de la crisis, con un Govern que quiere liderar ERC, o si lo que hará es dificultar la salida de la crisis y poner palos a las ruedas de que podamos levantar la cabeza como país después de este momento de complejidad que estamos viviendo", ha afirmado.

La dirigente republicana ha insistido en la propuesta de gobierno amplio: "Los 'nos' no nos valen como respuesta. Nos hemos enfrentado a muchos 'nos' a lo largo de nuestra vida y durante la historia de ERC. Al final hemos insistido y hemos picado piedra hasta que hemos hecho que las cosas pasaran".

Además, ha sostenido que la diferencia que habrá entre la situación actual y la de después de los comicios es la posibilidad de que ERC lidere la nueva etapa: "Esta es la principal diferencia de 40 años de sociovergencia".

Para ella, ERC es capaz de liderar un Govern que encuentre el equilibrio entre la salida de la crisis desde la izquierda, y el independentismo: "Tenemos la oportunidad, pese a lo que puedan decir el resto de partidos, de poder asumir este liderazgo y de trabajar y hacer posible amplias mayorías".

Considera que la "clave" de estos comicios será que ERC pueda encabezar el próximo Ejecutivo catalán y ha señalado que, si el independentismo supera el 50% de votos, servirá para estar en una mejor situación para alcanzar la independencia y para seguir preparándose para un nuevo referéndum.

LAURA BORRÀS

Vilalta ha pedido que no haya reproches entre los partidos independentistas porque cree que no se deben tratar como adversarios, sino trabajar por la unidad estratégica: "El independentista no es el adversario. Demasiadas veces hemos sufrido el descrédito, críticas destructivas y el señalamiento constante de si somos o no somos buenos independentistas".

Asimismo, ha recriminado a la candidata de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, que diga que no está de acuerdo con el pacto entre su formación y el PSC en la Diputación de Barcelona, pero no haga nada para cambiarlo: "No vale que diga que no está de acuerdo. Que haga que esto cambie".

También se ha referido al ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones, Salvador Illa, que cree que no difiere mucho del primer secretario socialista, Miquel Iceta, porque ambos representan a un socialismo "más PSOE que nunca, más sucursalista que nunca y más pendientes de lo que dice el Gobierno del Estado español que nunca, en lugar de defender los intereses" de Cataluña.