Villacís aboga por "inspirarse" en Europa para llegar "limpios" a Navidad

Madrid, 14 oct (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha abogado este miércoles por establecer medidas "objetivas" y con "vocación de permanencia" que estén "inspiradas" en cómo se está conteniendo en Europa el coronavirus con el objetivo de llegar "limpios" y "en las mejores condiciones posibles" a la campaña de Navidad.

Villacís lo ha indicado a preguntas de los periodistas tras presentar la tercera edición de 'Meninas Madrid Gallery', una "apuesta" por "embellecer" la ciudad y sus arterias comerciales para "fomentar" que la gente "vuelva al comercio porque son establecimientos seguros" donde se está trabajando para dar la "máxima seguridad" a los compradores.

Al ser preguntada sobre su opinión acerca de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya rebajado a una incidencia de 100 o 200 casos por 100.000 habitantes el umbral para que se den las circunstancias para levantar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, Villacís ha indicado que los criterios "no pueden ser políticos sino científicos" y ha criticado que "no puede ser" que los criterios "se hagan a medida de una ciudad".

Para la segunda edil de la capital, lo "normal" sería que "nos inspiremos en lo que se está haciendo en Europa".

"Si en Europa se han marcado un objetivo, unos límites, que son a los que tenemos que aspirar todos, lo normal es que Madrid se sume a esos límites también porque lo que queremos y tenemos muy claro es llegar a la campaña de Navidad limpios y en las mejores condiciones posibles", ha destacado.

Ha insistido en que los criterios que "nos deberíamos marcar" en Madrid y en toda España son los criterios europeos, y ha pedido además que "no los estemos cambiando constantemente según la situación política que toque, sino que sean criterios estables a lo largo del tiempo", es decir, "con vocación de permanencia".

"Creo que la política no puede contribuir a generar más tensión y más incertidumbre, por eso lo que estamos pidiendo son criterios que sean estables, objetivos, pactados y consensuados, y que no nos obliguen a estar todos los días a ver qué medida aplicamos mañana o pasado mañana, no. Necesitamos medidas objetivas ya", ha defendido Villacís.