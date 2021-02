Villacís acusa a Podemos de alentar protestas que tilda de "archifascismo"

Madrid, 18 feb (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha acusado este jueves a Unidas Podemos de estar "alentando" protestas como la que en la noche del miércoles desembocó en disturbios en Madrid, unas "manifestaciones de violencia" que "no son antifascismo" sino "archifascismo".

"A ver si se enteran, no se puede estar en la calle y en las instituciones, no se puede estar apoyando a los que agreden y a la vez representando a los agredidos", ha declarado Villacís tras participar en el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento por un asesinato machista ocurrido en Majadahonda el 14 de febrero.

Cataluña vivió el miércoles la segunda jornada de incidentes durante las protestas por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel y las manifestaciones se extendieron a Madrid, donde hubo altercados en los aledaños de la Puerta del Sol, que se saldaron con 19 personas detenidas y 55 heridas, de las que 35 son policías.

Villacís ha recriminado a Unidas Podemos que esté "apoyando" estas protestas y en concreto le ha dicho a su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que "si tanto quieren apoyarles, desde el Ayuntamiento estamos encantados de girarle la factura de los destrozos que han hecho".

"Me gustaría que pidiese perdón a la ciudad de Madrid, a los madrileños que van a tener que pagarlo, pero sobre todo a los policías. Ya está tardando en ir a verlos al hospital a pedirles disculpas", ha recalcado.

Lo ocurrido demuestra, a juicio de Villacís, que "Podemos no debería haber estado en el Gobierno nunca", porque "todos los días tienen escándalo" y "salen a decir cosas como que España no es un estado democrático", y "no puede ser que tengamos a los enemigos de España en el Gobierno de España".

"Ni Pablo Echenique ni (el vicepresidente) Pablo Iglesias, Podemos no debería estar en el Gobierno; ha salido mal el experimento y yo creo que es ya hora de que el señor (presidente, Pedro) Sánchez se entere", ha abundado.

Respecto a los daños materiales causados en las protestas de la noche del miércoles, Villacís ha apuntado que "el salvajismo y el vandalismo son inherentes a determinados movimientos", y que "destrozar la calle no se puede vender nunca como una lucha por la democracia".

"Hay gente a la que le está costando mucho abrir la persiana a estas alturas (...) para llegar a su trabajo y encima encontrarse con una luna rota. Eso es inaceptable, y yo creo que de verdad, a ver si de una vez se ponen del lado correcto porque empezamos a estar hartos todos los españoles", ha zanjado Villacís.