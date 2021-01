Villacís asegura que Cs "hará lo que haga falta para que Cataluña no siga en manos independentistas": "Para eso nacimos"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este lunes que Ciudadanos tenderá la mano al PSC tras las elecciones porque "hará todo lo posible y lo que haga falta para que Cataluña no siga en manos independentistas" porque ha recordado que su partido nació para ello.

"Tendimos la mano a Sánchez para evitar que el Gobierno de la Nación descansase en independentistas, como ocurre ahora mismo. Y ahora haremos todo lo posible para que Cataluña no caía en manos independentista y el constitucionalismo esté más fuerte. Fuimos los primeros que pusimos sobre la mesa un Cataluña Suma para desafiar al independentismo. No lo conseguimos ni con el PSC ni con el PP, que piensan más bien en su partidos que en Cataluña y España. Nosotros nacimos en Cataluña para desafiar al independentismo", ha reiterado.

Villacís ha apuntado que el PSOE ha demostrado que "cuando ha podido, siempre ha tirado para el independentismo". "Somos conscientes que el reto en Cataluña no va de nombres propios, sino de un reto sostenible en el tiempo contra los que desafían el orden constitucional, los que busca dividir y confrontar a los españoles", ha dicho.

"Esto no va a de nombres propios. Cs va a hacer lo que pueda para evitar un gobierno independentista. Es devastador lo que ha hecho el independentismo, no lo podemos aguantar más, no se le puede aportar más fuerza y dinero a este independentismo. Ciudadanos nació para ello y para eso vamos a hacer lo que haga falta, como hemos demostrado siempre", ha proseguido.

La también secretaria de Política Municipal de Ciudadanos ha afirmado que Salvador Illa "va a pasar a la historia como un ministro que en medio de una pandemia mundial, que está arrojando las peores cifras, ha sido capaz de abandonar el barco". "No le va a perdonar en la grave irresponsabilidad que está incurriendo en este momento", ha remarcado.