Villacís carga contra "la red de colocados del PSOE" en las empresas públicas para ser "brazos serviles del Gobierno"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado este viernes contra "la red de colocados del PSOE" en las empresas públicas con el objetivo de ser "brazos serviles del Gobierno", por lo que entiende que necesitan "un mínimo de independencia, de credibilidad".

Así lo ha indicado ante los medios de comunicación, en el Palacio de Cibeles, tras asistir al acto por el Día de la Hispanidad de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), tras conocerse que el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigado el 29 de octubre a José Félix Tezanos, a raíz de una querella interpuesta por Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

"Me gustaría que las empresas públicas no fueran brazos serviles del Gobierno, y para que no lo sean y puedan tener un mínimo de independencia, mínimo de credibilidad, con lo importante que es para el CIS, que es una institución importantísima", ha señalado a continuación.

Villacís apuesta por que las instituciones "recuperen la credibilidad, y para ello hay que independizarlas de las injerencias del Gobierno". "Es importante que las instituciones recuperen la credibilidad que han perdido", ha lanzado.