Villacís cree que ERC pacta cuentas con el Gobierno por su "obsesión" con Cs

Madrid, 25 nov (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha afirmado este miércoles que el preacuerdo de ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 deja claro "que ERC y los socios de Sánchez tienen dos obsesiones: una es Madrid y la otra es Ciudadanos".

En declaraciones a los medios tras el acto institucional del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Villacís ha dicho que "lo que amenaza a ERC y Podemos" no son "las muertes" por el coronavirus ni "la incertidumbre económica", sino "Madrid y Ciudadanos".

Por su parte, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado al Gobierno que pacte sus cuentas "con partidos que quieren romper el régimen constitucional" en un momento en que "es más necesario que nunca unir a los españoles".

Gobierno y ERC han consensuado la creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a grandes fortunas y para acabar con el “dumping fiscal”, en concreto con lo que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha tachado de “paraíso fiscal de facto” montado por la “derecha” en Madrid.

"Eso me hace pensar que hacemos lo correcto en lo que concierne al PSOE, no podemos decir que no tendrá una mano tendida (...) Estamos demostrando ante toda España que Pedro Sánchez tiene una alternativa", ha alegado Villacís.

Y ha agregado: "Sobre Madrid, hay que informarles de una cosa que creo que deberían saber, y es que no han ganado las elecciones en Madrid (...) Déjennos que la política en Madrid la hagamos nosotros, que somos a quienes nos han votado para mantener la política fiscal".