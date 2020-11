Villacís cree que "ERC y los socios de Sánchez" tienen dos "obsesiones, una es Madrid y la otra Cs"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz de la formación 'naranja' en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, cree que "ERC y los socios de (Pedro) Sánchez" tienen dos "obsesiones, una es Madrid y la otra Cs".

Tras participar en el acto institucional por el 25N, día internacional por la erradicación de la violencia hacia la mujer, Villacís ha sostenido que "lo que amenaza a ERC y Podemos no es lo que se viene encima, las muertes en este país, los contagios, la incertidumbre económica" porque "lo que parece que más amenaza es Madrid y Ciudadanos".

"Eso me hace pensar que hacemos lo correcto", ha declarado. En cuanto al PSOE, Villacís ha asegurado que no se puede decir que Cs no está ofreciendo una "mano tendida". "Estamos demostrando ante toda España que Pedro Sánchez tiene una alternativa", ha manifestado.

Esto le ha llevado a afirmar que la izquierda "no ha ganado las elecciones en Madrid". "Déjenos que la política en Madrid la hagamos nosotros, que es a quienes se ha votado para mantener la política fiscal", ha terminado.