Villacís cree "impresentables" a quienes se empeñan en "cavar más tricheras"

Madrid, 19 oct (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid y líder de Cs en la capital, Begoña Villacís, ha tildado hoy de "impresentable" a quienes se empeñan en "cavar más trincheras" en un momento como el actual y ha asegurado que su grupo no dará marcha atrás en su decisión de votar en contra de cualquier iniciativa sobre memoria histórica que se presente en el Ayuntamiento.

Durante un encuentro informativo organizado por Executive Fórum España, en colaboración con Ferrovial, Villacís ha señalado que esta determinación no supone una ruptura con su socio 'popular', pero "somos partidos distintos y tenemos discrepancias muy sanas", pese a ser un gobierno "muy unido".

El pasado día 16, la vicealcaldesa anunció que en adelante su grupo municipal votaría en contra de toda iniciativa sobre memoria histórica, tras haber apoyado dos semanas atrás, a propuesta de Vox, renombrar las calles Largo Caballero e Indalecio Prieto.

"Nuestro proyecto -ha dicho- es de centro y está en contra de que los extremos nos estén marcando el debate; con lo que está cayendo en Madrid, con gente que está muriendo, con lo que está cayendo en la economía (...), que haya gente pensando en cavar más trincheras en un momento como este es impresentable".

Ciudadanos, ha advertido, tiene once concejales (más que Vox y PSOE) y si Ciudadanos "no apoya no va a salir ninguna de estas iniciativas".

En clave nacional, Villacís ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está jugando "a subir el umbral del dolor de los españoles". Su "teoría", ha dicho, es que después de haber "sorprendido e indignado" tanto con sus sucesivas decisiones, los españoles aceptan "lo inaceptable".

Entre ellas, ha enumerado su coalición de Gobierno con Podemos, cuando antes había renegado de ella; la actual reforma del Consejo General del Poder Judicial General o el nombramiento de una ministra de Justicia (Dolores Delgado) como Fiscal General del Estado.

Ha hecho además un llamamiento para que los políticos hagan bien su trabajo: "El Congreso (de los Diputados) no puede transformarse en lo que es ahora mismo una especie 'talk show", que parece que está más orientado al entretenimiento que a resolver los problemas. Tenemos que resintonizar con la sociedad".

Para Villacís, "no estamos en el momento de mociones de censura ni insultos ni broncas porque todo ello no salva vidas ni comercios ni da tranquilidad a la gente y no hace que dejemos de estar en el farolillo rojo como lo estamos en Europa ahora".