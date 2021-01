Villacís critica al "candidato desertor" Illa después de afirmar que "las muertes y contagios no entienden de campañas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado al "candidato desertor" Salvador Illa después de afirmar que "las muertes y contagios no entienden de campañas".

"Cada día van superando límites jugando a subir el umbral de dolor de los españoles. Parece que ya no nos sorprendamos por nada. No nos sorprende que seamos uno de los peores países del mundo en cifras (de contagios), que el ministro de Sanidad se presente como candidato en plena tercera ola, que tengamos un candidato desertor de sus responsabilidades, que ha abandonado el barco cuando se está hundiendo", ha lamentado la también portavoz de Cs en el Ayuntamiento en la presentación de la plataforma Madrid Open City.

Para Villacís es "gravísimo" que "un señor que está teniendo la más alta de las responsabilidades sobre la vida de los españoles deserte para presentarse como candidato del PSC", unido al "conflicto de intereses".

"O ESTAMOS EN PANDEMIA O ESTAMOS EN CAMPAÑA"

Preguntada por la luz verde para saltarse los cierres perimetrales con el fin de acudir a los mítines electorales, Villacís lo ha tachado de "normas ridículas". "O estamos en pandemia o estamos en campaña. Los cierres perimetrales, las muertes y contagios no entienden de campañas. Es algo que tiene que entender el PSOE, que debería responsabilizarse de una vez de en qué situación está España, que no son conscientes", ha clamado la vicealcaldesa.

También se ha referido al "tuit vergonzoso del ministerio del Interior promoviendo un candidato en Cataluña". "¿Cuándo van a dejar de avergonzarnos?", ha planteado, además de pedir a la ciudadanía que que se acostumbren "a esta vergonzonería, a estas cosas que sólo están ocurriendo en España".

"Soy un camarero, un empresario en Cataluña que estoy en ERTE, que no estoy cobbrando, que estoy pensando si cierro mi negocio, que me ahogan las deudas, que se acerca el 30 de enero y la liquidación del IVA, que me tienen el negocio cerrado pero el señor Illa va a poder hacerse mítines multitudinarios. Sinceramente, creo que sería un motivo perfecto para que decidiese no votar nunca a alguien que es capaz de hacer eso", ha contestado Villacís a la prensa.

Las declaraciones de Begoña Villacís se producen tres días después de que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, reivindicara un Govern de la formación naranja y el PSC tras las elecciones catalanas como "el más centrado y mejor que se puede hacer".

En declaraciones a los medios en Sabadell (Barcelona) junto al líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, Arrimadas avisaba de que esta opción debe estar liderada por Cs "porque es la única manera de que sea un Govern sensato, limpio y libre de corrupción, que no ceda a los chantajes separatistas".