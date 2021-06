Villacís critica las "desacertadas" palabras de Ayuso sobre el Rey, "máximo garante de la Constitución"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Cs en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha calificado este lunes de "desacertadas" las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, sobre el papel de Felipe VI en los indultos a los presos del 'Procés' cuando el monarca, ha aseverado, "es el máximo garante de la Constitución".

Así lo ha trasladado a la prensa desde el IES San Isidro, con motivo de la presentación de Veranos de la Villa, después de que ayer Ayuso se preguntase si el Rey firmará los indultos a los líderes del 'Procés'. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", señaló la dirigente autonómica.

Villacís ha indicado que "el Rey no puede ser apelado porque no tiene otro camino que cumplir lo que diga la Constitución. Entonces, por mucho que Sánchez se salte la Constitución, y decida, aunque ayer vio que hay muchos españoles en contra, el Rey respeta la Constitución, y no hará otra cosa que hacer lo que disponga".

Esto, ha continuado "no lo convierte en cómplice", por lo que ha llamado a "eliminar esa reflexión del imaginario popular", por que "el Rey no puede decidir, es el máximo garante de la Constitución", algo que "quedó demostrado en aquellos días del golpe a la democracia, que salió a defender la Carta Magna".

Y es que, ha continuado la vicealcaldesa, Felipe VI "defiende la Constitución cuando firma incluso cosas que no le gustan". "En España no tenemos una Monarquía Absolutista, en España gobierna el Parlamento", ha recordado.

Por último, tras apuntar sobre las declaraciones de Ayuso que "no se puede acertar siempre", ha añadido que está "segura" de que la presidenta regional en funciones "cuando tenga la oportunidad, corregirá esas palabras".