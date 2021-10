Villacís (Cs) lamenta que en España haya "un concurso de acreedores" por "quienes quieren romperla y no piden perdón"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Cs Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha lamentado que en España se esté llevando a cabo un "concurso de acreedores" por aquellos que "quieren romper el país y no piden perdón".

"Se produce en España un concurso de acreedores, y los acreedores son los que quieren romper España, los que no son capaces de pedir perdón. No vamos a participar de ello", ha expresado ante los periodistas durante su visita a la recién inaugurada sede de la Policía Municipal en Hortaleza.

Para Villacís, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "demuestra que todo el mundo saca tajada de España", y ha puesto como ejemplo que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "Cataluña sale beneficiada en detrimento de Madrid, que sale perjudicada".

Sobre las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en relación a las víctimas de ETA, Begoña Villacís apunta que "no caen antes de la negociación de presupuestos porque sí", y le ha instado a "ayudar a resolver todos los asesinatos que aún quedan por resolver". "Hasta que no ayude a resolver los crímenes no me lo voy a creer", ha subrayado a renglón seguido.

En este punto ha indicado que "Sánchez siempre ha podido tener una alternativa de centro con la que negociar" pero que "nunca quiso".