Villacís descarta "rotundamente" elecciones regionales y moción de censura

Madrid, 6 oct (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha descartado este martes "rotundamente" que vaya a haber elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid o una moción de censura contra el Gobierno regional de PP y Ciudadanos, y ha abogado por "tranquilizarse" para abordar los "retos" que la región "tiene por delante".

Preguntada en una entrevista en RNE sobre si descarta a corto plazo elecciones en la Comunidad de Madrid, Villacís ha respondido con rotundidad que "sí" lo descarta.

"Sí, rotundamente. Sí, se descartan. De verdad que no es momento de elecciones, no es momento de mociones de censura. Eso no va a ocurrir. Es momento de todo lo contrario, de serenarse, de tranquilizarse un poco, de sentarnos a la mesa, de ser capaces de hacer cosas que se deberían haber hecho antes pero no se han hecho pero se tienen que sacar adelante", ha dicho.

Villacís ha abogado por unos pactos "que hagan que la gente pueda tranquilizarse con la gestión que se está llevando a cabo de la pandemia".

"También es necesario que la ciudadanía ahora mismo confíe y para eso nosotros le tenemos que dar confianza. Así que no, no va a haber elecciones, no va a haber moción de censura, y lo que espero que haya es mucha más tranquilidad y sosiego para abordar los retos que Madrid tiene por delante, que son muchos", ha aseverado la segunda edil de la capital.