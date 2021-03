Villacís dice que la "compra" de PP a Ciudadanos "no se va a producir"

Madrid, 3 mar (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha afirmado este miércoles que la "compra" de Ciudadanos por parte del PP, con quien gobierna en la capital, "no se va a producir", y ha defendido que "hay un espacio de centro y liberal" y otro "de derechas y conservador", y ambos "tienen que seguir existiendo".

En una entrevista en Esradio, Villacís ha dicho que Ciudadanos tiene "las cosas muy claras" y que "el partido que no tiene las cosas muy claras ahora mismo es el PP", tras rechazar fórmulas, ha recordado, como Galicia Suma o Cataluña Suma, una opción con la que "hubiésemos competido muchísimo mejor con el PSC" al dar "una alternativa a todos esos constitucionalistas hartos de la situación" y necesitados de un "voto útil".

"Lo que no puede hacer el PP es un día rechazarte un Cataluña Suma, al día siguiente sugerirte una fusión y al día siguiente no sé qué te van a sugerir", ha indicado la edil de Cs, a lo que el entrevistador ha interrumpido mencionando una "compra" por parte de los populares.

"Esa compra no se va a producir", ha contestado Villacís, y ha argumentado que "hay un espacio de centro y que es liberal y que existe en toda Europa y hay un espacio que es de derechas y conservador, y creo que esos dos espacios tienen que seguir existiendo, igual que existe Vox, que es un partido democrático".

La segunda edil de la capital ha añadido que "ahora tenemos un gran reto y nosotros tenemos la obligación de hacer que el centro se afiance, y yo creo que (el presidente del PP) Pablo Casado debería tratar de recuperar todos los votos que se le han ido a Vox".

Asimismo, ha querido "diferenciar" que PP y Vox "tienen atributos muy parecidos" y "ninguno de ellos puede empatar con (el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) a no ser que sea para regalarle la gestión de los fondos europeos sin control o para regalarle el Consejo General del Poder Judicial".

Por contra, ha dicho Villacís, Ciudadanos "tiene un atributo que no tiene ni PP ni Vox" y que es "moderar al PSOE", aunque "cueste creerlo con Sánchez al frente".

"Ciudadanos tiene la capacidad de poder pactar con el PSOE para poder evitar un futuro Gobierno con populistas, independentistas, y eso no lo puede hacer el PP y eso no lo puede hacer Vox", ha subrayado Villacís antes de señalar que no descarta "ninguna opción".

Asimismo, ha argumentado que si el PP fuese de centro "a Pablo Casado le hubieran frito a fuego lento como hicieron con Albert Rivera cuando no apoyaba a Sánchez" si bien "nadie esperaba de Pablo Casado que apoyase a Sánchez".

Y, cuando Inés Arrimadas puso sobre la mesa la "vía Arrimadas", ha añadido, de 221 escaños con PSOE, PP y Cs para "evitarle a España lo que tenemos a día de hoy", Casado "lo rechazó porque no es de centro, porque es la derecha".

"Y yo no sé qué complejo tienen con reconocer que son de derechas, pero qué tiene de malo ser de derechas en este país", ha apostillado Villacís, para quien "no es fácil defender el liberalismo" en España y eso hace que "en momentos como este" en Cs "nos apetezca ser más combativos".