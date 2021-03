Villacís dice que la "compra" de PP a Ciudadanos "no se va a producir"

Madrid, 3 mar (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha afirmado este miércoles que la "compra" de Ciudadanos por parte del PP, con quien gobierna en la capital, "no se va a producir", y ha defendido que "hay un espacio de centro y liberal" y otro "de derechas y conservador", y ambos "tienen que seguir existiendo".

En una entrevista en Esradio, Villacís ha dicho que Ciudadanos tiene "las cosas muy claras" y que "el partido que no tiene las cosas muy claras ahora mismo es el PP", tras rechazar fórmulas, ha recordado, como Galicia Suma o Cataluña Suma, una opción con la que "hubiésemos competido muchísimo mejor con el PSC" al dar "una alternativa a todos esos constitucionalistas hartos de la situación" y necesitados de un "voto útil".

La segunda edil de la capital ha añadido que "ahora tenemos un gran reto y nosotros tenemos la obligación de hacer que el centro se afiance, y yo creo que Pablo Casado debería tratar de recuperar todos los votos que se le han ido a Vox".

Asimismo, ha querido "diferenciar" que PP y Vox "tienen atributos muy parecidos" y "ninguno de ellos puede empatar (con Pedro Sánchez) a no ser que sea para regalarle la gestión de los fondos europeos sin control o para regalarle el Consejo General del Poder Judicial".

Por contra, ha dicho Villacís, Ciudadanos "tiene un atributo que no tiene ni PP ni Vox" y que es "moderar al PSOE", aunque "cueste creerlo con Sánchez al frente".

"Ciudadanos tiene la capacidad de poder pactar con el PSOE para poder evitar un futuro Gobierno con populistas, independentistas, y eso no lo puede hacer el PP y eso no lo puede hacer Vox", ha subrayado Villacís antes de señalar que no descarta "ninguna opción".