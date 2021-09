Villacís, "encantada" si Almeida presenta candidatura cuando se "formalice"

Madrid, 24 sep (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido este viernes que la ciudad "se merece estar en la carrera olímpica", y ha asegurado que "si en el momento de formalizar" la candidatura de cara a los Juegos de 2036 "la quiere presentar" el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ella estaría "encantada" y no habría "ningún problema".

Tras presentar el balance de perspectivas económicas de la ciudad de Madrid de cara a final de año y para 2022, la vicealcaldesa ha sido preguntada por un sondeo del diario 'La razón' según el cual seis de cada diez encuestados se muestran favorables a la celebración de los Juegos Olímpicos de 2036 en la capital, y un 31,4 % en contra.

"Lo único que muestra esa encuesta es lo que ya sospechábamos todos, y es que Madrid está comprometida por el deporte y lo que nos hace ser mejor candidata es el gran apoyo social que tienen unas Olimpiadas", ha sostenido Villacís.

En su contestación, la segunda edil de la capital previamente había señalado que "hay que trabajar siempre en el largo plazo y una candidatura olímpica no se forja de un día para otro", al tiempo que ha asegurado que "desde que Ciudadanos lleva el área de Deporte hemos estado trabajando en ese sentido, cumpliendo con el punto 75 del programa (de Gobierno) que firmamos con el PP".

"Quedan 15 años, es muchísimo tiempo, es decir, todavía no se ha abierto el plazo, por tanto todavía no hemos formalizado la candidatura. Si en el momento de formalizar la candidatura la quiere presentar el alcalde, yo encantada, no me supone ningún problema, pero creo que Madrid merece estar en la carrera olímpica", ha agregado Villacís.

Asimismo, a su juicio en el proceso de selección actual hay "una gran ventaja".

"Cuando Madrid tuvo que concurrir y en mi opinión injustamente lo perdió en otras ocasiones, en aquellos momentos Madrid tuvo que acometer la candidatura con una grandísima inversión que no le garantizaba nada, como todos hemos visto después. Habiendo cambiado las reglas del COI, solo tendríamos que acometer esa inversión en el caso de que se nos conceda ser sede olímpica, así que invertiríamos sobre seguro", ha abundado.

Y también ha puesto de manifiesto que "hay muchísimos estudios que demuestran el retorno económico que supone para una ciudad tener unas olimpiadas".

Esta semana ha estado marcada por la sucesión de anuncios, desmentidos y matizaciones entre el alcalde y la vicealcaldesa después de que la segunda aseverara que el Consistorio ya trabaja en un proyecto para postularse a organizar los Juegos Olímpicos de 2036, algo que comenzó el martes por la tarde y que derivó el miércoles en una reunión entre Almeida y el presidente del COE, Alejandro Blanco, desarrollada según el Consistorio "en el marco del trabajo que ambos llevan realizando desde hace meses para convertir algún día a Madrid en sede olímpica".

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, afirmó el jueves que el debate suscitado a raíz de una posible candidatura olímpica de la ciudad para 2036 no ha provocado "ninguna distorsión" entre los partidos que forman el Gobierno, el PP y Ciudadanos, que mantienen una "normalidad total y absoluta".