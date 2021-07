Villacís habría votado en contra de declarar non grato a Abascal en Ceuta

Madrid, 27 jul (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad madrileña, Begoña Villacís, ha afirmado este martes que ella "hubiese votado en contra" de declarar al líder de Vox, Santiago Abascal, persona non grata en Ceuta, pues rechaza el "señalamiento" a políticos.

"A pesar de que no me gusten las políticas, a pesar de que no me gusten determinadas declaraciones y no las comparta (...) señalar a determinados políticos no está bien", ha dicho Villacís a los medios tras visitar las obras del futuro campo de rugby de Vallecas.

La Asamblea de Ceuta declaró a Abascal persona non grata gracias a la abstención del PP, lo que ha llevado a Vox a dar por rotas las relaciones con el partido que lidera Pablo Casado.

Villacís ha sostenido que su partido ha sido víctima "muchas veces" en Cataluña "de lo que es el señalamiento" y que también "le pareció mal" cuando la ciudad de Pontevedra declaró persona non grata al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En cualquier caso, ha indicado que "estos temas de telenovela" no le interesan "a nadie", pues la gente está más preocupada "de los repuntes", de "si van a poder viajar" o de la liquidación del Impuesto de Sociedades.

"Se está agrandando la brecha entre lo que hablan los políticos y lo que hablan los vecinos", ha abundado la vicalcaldesa.

Villacís ha rechazado, a su vez, que este cisma entre el PP y Vox pueda afectar a la gobernabilidad de la capital, donde la formación de Santiago Abascal ejerce como socio de investidura del Gobierno del PP y Cs.

"Si a ti te votan en Madrid y te pagan el sueldo los madrileños, lo siento, pero estás para trabajar por los madrileños, no por lo que haga tu partido en Ceuta", ha señalado.

Y en concreto ha apuntado que, si se frustra la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que regula entre otros aspectos la zona de bajas emisiones Madrid Central, "será imposible, pero no por Ceuta".

Villacís ha recordado que Vox ya había expresado su rechazo a la norma, porque quiere "revertir Madrid Central y Cs "por ahí no va a pasar", y ha concluido que "Vox no es el único partido político que está en nuestro pleno" de cara a un posible apoyo. EFE

