Villacís lamenta los "arañazos" al "tender la mano a Sánchez" y cree que la democracia pasa "un momento crítico"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado los "arañazos" que ha recibido Cs al "tender la mano a (Pedro) Sánchez", unido a que cree que la democracia pasa por "un momento crítico" al estar el gobierno apoyado y "en manos de quienes menos aprecian el país".

Tras visitar el belén de CentroCentro, la vicealcaldesa ha declarado que Sánchez "mintió a los españoles cuando dijo expresamente que no iba a pactar con ERC y Podemos". "Ya no va a poder decir que estaba obligado a pactar con ERC y Bildu poque Cs le ha tendido mano desde el primer y hasta el último momento y nos hemos llevado unos cuantos arañazos", ha sostenido.

"No es fácil tender la mano a este PSOE que cada vez tiene menos de socialista y menos de español. No es fácil tender la mano pero alguien tenía que hacerlo. Lo fácil es la posición clásica, estéril e inútil de quien se queda cruzado de brazos y critica", ha lanzado, después de apostillar que "hay que ser valiente para no hacer lo fácil".