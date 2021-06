Villacís lamenta que cuestionaran que pudiera ser madre y vicealcaldesa: "Sé que mucha gente no me votó por eso"

"Yo no quiero estar enfrentada con otras mujeres porque tengan otra ideología, no quiero que me echen del 8M", ha remarcado

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado que cuestionaran su capacidad de ser un alto cargo en la política municipal con su reciente maternidad en las elecciones de 2019 y que por eso "mucha gente" no la votó.

"Soy madre de tres hijas, he tenido que competir en una campaña electoral embarazada teniendo que escuchar, como una de las opiniones más recurrentes, si me iba a poder organizar con un bebé recién nacido y con la Vicealcaldía. Sé que mucha gente no me votó por eso", ha declarado este miércoles desde los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Retiro, donde se ha presentado el informe 'Situación de la Mujer en la Economía y la Empresa'.

Elaborado por la Fundación Woman's Week junto a Bip Consulting a partir de entrevistas a 500 mujeres profesionales de alto rango, el informe recoge que un 91 por ciento de las mujeres consideran que la maternidad influye negativamente en su carrera profesional frente a un 73% de hombres que tienen la misma opinión.

"Sé lo que no nos perdonamos a nosotras mismas, sé lo que no nos perdonamos entre nosotras y, sin embargo, sí les perdonamos a ellos. Sé de esa lucha entre nosotras que es una lucha contra nosotras mismas", ha declarado.

LENGUAJE INCLUSIVO

También se ha referido al lenguaje inclusivo. "Cuanto te metes en política parece que lo más grave es que no decimos 'amigos' y 'amigas', 'presidentes' y 'presidentas' pero no lo es porque no representa a la calle", ha argumentado.

"Lo que no nos puede ocurrir es que haya pasado de ser la lucha de las mujeres y los hombres a una fase en la que sea la división de las mujeres por motivos políticos. Yo no quiero estar enfrentada con otras mujeres porque tengan otra ideología, no quiero que me echen del 8M porque tenga otra ideología política porque yo defiendo los derechos de la mujer. Soy una de las beneficiadas de los derechos de la mujer", ha remarcado.

Villacís, que sabe "lo que es pasar de 120km/h para salir de un comité de dirección para llegar a una función de Navidad o ponerte a hacer unas alas de cisne a la 1 de la mañana", también sabe "lo que es no perdonarse cosas".

"También sé lo que es estar embarazada y decir 'no voy a acceder al puesto y me tocaba ahora'", ha añadido. O "competir con el presencialismo. Sé lo que es haber hecho más trabajo y ser consciente de ello, haber alcanzado los objetivos y llevar mejor a mi equipo (en la empresa privada) y tener a un tipo que se quedaba hasta las diez de la noche. Con eso era muy complicado competir", ha lamentado.

"NUNCA VIENE BIEN QUEDARSE EMBARAZADAS"

Unido a que muchas mujeres de su entorno "están congelando óvulos porque no pueden ser madres en este momento porque nunca viene bien quedarse embarazas", para recordar que España es el tercer país del mundo, el primero de Europa en fecundación asistida.

"Si hemos superado la era industrial, si estamos entrado en la era de la robotización, en la que cada vez más puestos de trabajo van a verse sustituidos por robots. ¿Por qué no somos más importantes las mujeres en una era donde las cualidades humanas, la sensibilidad y empatía, serán más importantes porque es lo único que no es sustituible?", se ha preguntado la vicealcaldesa.