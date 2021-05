Villacís lamenta que las elecciones hayan roto la solidaridad de la pandemia por "unos rastreros votos"

Reivindica a Cs como "la única opción que no insulta, que no hiere, que no quiere dividir y que no tiene odio"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado en el cierre de la campaña que la solidaridad que surgió al inicio de la pandemia, "donde una enfermera de Vox le pasaba su móvil a un paciente socialista para que se despidiera de sus familiares", se haya roto al llegar la política, en alusión a las elecciones, a "ensuciar" y a "jugar a envenenar todo por unos rastreros votos".

Villacís, visiblemente emocionada, no ha querido dejar de arropar al candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, durante el cierre de campaña en la Plaza de la Villa. La líder 'naranja y la presidenta del partido, Inés Arrimadas, han sido el principal apoyo para el recién llegado a la política autonómica.

Sus primeras palabras han sido para recordar sus inicios en política junto al exvicepresidente regional Ignacio Aguado, quien ha querido estar presente en el último acto de la campaña junto al expresidente madrileño y exconsejero Ángel Garrido.

"En 2015, teníamos muy claro que había muchas cosas que no funcionaban en España. Si para algo ha servido esta campaña, ha sido para reconectar con las ganas que teníamos hace seis años de cambiar el panorama y vencer el bipartidismo, vender la corrupción, vencer el frentismo y unir un país que no queríamos años", ha aclamado.

Así, ha destacado que "gente como Ignacio ha conseguido que no haya corrupción en la Comunidad de Madrid", y "gente como Juan Marín que no haya corrupción en Andalucía y que se bajen los impuestos". "Gente como nosotros, los afiliados, me hacéis sentir la mujer más orgullosa de España. Gracias, gracias", ha reseñado.

Villacís ha subrayado que Cs es "la mejor opción" para estas elecciones porque es "la única opción que no insulta, que no hiere, que no quiere dividir, que no tiene odio y que condena la violencia". "Es la única opción que cree en el Madrid de verdad", ha proclamado.

"Voy a contar cosas reales. Sabéis lo qué ha pasado en este último año. Que una enfermera de Vox le pasaba el móvil a un paciente del PSOE que tenía que despedirse de sus familiares. Ha pasado que mucha gente del PP iba a donar sangre que acababa en uno de Podemos. Ha pasado que una cajera socialista recibía ánimos de alguien de Vox. Ha pasado que había menas en la Casa de Campo que hacían menús para que los repartieran afiliados de Vox a familias de cualquier signo político. Daba igual. Había que dar de comer. Había que ayudar. Parece que hemos salido más imbéciles. ¿Qué hemos desaprendido en esta pandemia?", se ha lamentado.

Así, ha añadido que tuvo que llegar la política, aludiendo a las elecciones, a "ensuciar, a envenenar, y a jugar a envenenar todo por unos rastreros votos". "Eso es una vergüenza. Y ahora nos quieren más pequeños, pero que miren bien a los afiliados de Cs, más fuertes que nunca, representando la Justicia y los valores de verdad de Madrid", ha subrayado.