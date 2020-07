Villacís: Madrid ha tenido el Gobierno y la oposición que se merece

Madrid, 7 jul (EFE).- La vicealcaldesa madrileña y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha celebrado este martes la firma de los Acuerdos de la Villa, un pacto unánime con 352 medidas para reconstruir Madrid del que está "muy orgullosa" y que demuestra que la ciudad ha tenido, "en los momentos más duros", tanto el Gobierno como la oposición "que se merece".

En el pleno extraordinario convocado para aprobar el pacto, Villacís ha reivindicado el papel de la oposición, que desde el principio "quería llegar a un acuerdo", así como la "generosidad" mostrada por el propio Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Me siento orgullosa del partido con el que estamos gobernando, porque tuvimos claro que teníamos que abrirnos a la oposición", ha subrayado la vicealcaldesa, quien ha recordado que los partidos "hasta hace nada se estaban excluyendo unos a los otros" y que el propio Ejecutivo municipal podría haberse limitado a ejecutar su "hoja de ruta".

En cambio, se ha suscrito un pacto que representa "el mejor legado" que puede dejarse a los madrileños y que recoge la preocupación común "por las persianas que no se están abriendo", por las personas "que están en un ERTE" o se han quedado sin trabajo o por las que, por primera vez y "con cierta vergüenza", han tenido que acudir a los servicios sociales para poder comer.

"La política no tiene por qué ser bronca, no va en el oficio de político el ser insultado e insultar", ha recordado Villacís, quien ha rechazado la idea de "que unos sean tan buenos y unos sean tan malos" y ha agradecido poder demostrar que los políticos no son meros contadores de votos sino "todo lo contrario".

La vicealcaldesa ha indicado que este día es "muy emocionante" para todos aquellos que creen "en el valor del acuerdo", como es el caso, ha dicho, de "un partido de centro" como Ciudadanos.

Por último, ha señalado que el Gobierno de coalición, que hace poco más de un año arrancaba su andadura y "generaba incertidumbre" incluso a sus integrantes, está trabajando "muy bien" y va a "estar a la altura" de la situación que ha impuesto la pandemia.

Los Acuerdos de la Villa también tienen cifras: 352 medidas, 30 días de negociación, 4 mesas sectoriales que celebraron 23 sesiones, 6 reuniones de la mesa de coordinación, 55 sesiones de grupos de trabajo, en los que comparecieron 95 expertos. Y un relator que ha coordinado el proceso, el secretario del Pleno, Federico López de la Riva.