Villacís no daría el salto al PP: Yo soy de centro y el PP es de derechas

Madrid, 28 dic (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha asegurado este lunes que ella es "de centro" y el PP "es de derechas, aunque se reivindiquen de centro", por lo que no daría el salto en el futuro a las listas del PP, partido de su socio de Gobierno, el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

"Yo soy de centro y el PP no es de centro, el PP es de derechas aunque se reivindiquen de centro. El centro no es declararte, sino hacer cosas que no esté dispuesto hacer ningún otro partido, como aguantarle la invitación a (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez para negociar los presupuestos y que votase, como finalmente ha hecho, con ERC y Bildu", ha defendido la segunda edil de la capital, al ser preguntada por si daría el salto a las listas del PP, en una entrevista en TVE.

Villacís ha argumentado que "eso exige que estés dispuesto a llevarte arañazos, a llevarte críticas, que estés dispuesto a hacer el trabajo que necesita España", que es un trabajo de centro.

"Así que no (cambiaría de partido), como decía soy de centro. Y sí, me llevo bien con Almeida, porque confío bastante en él, y él confía bastante en mí. Creo que hemos hecho un buen Gobierno, y la verdad creo que podemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo. También tengo que decir que en el Ayuntamiento tenemos una buena oposición", ha añadido Villacís.

Asimismo, "pondría mil ejemplos" de en qué se diferencian PP y Ciudadanos, como que "cuando España necesitaba un estado de alarma no jugamos al rédito político", sino que el partido naranja lo apoyó, o, de nuevo con los Presupuestos Generales del Estado, se "tendió la mano" desde su formación al Gobierno mientras "hay gente que se queda en su rincón y no hace absolutamente nada".