Villacís pide dejar sillas vacías por quien no vaya al debate porque "rendir cuentas" es "lo más importante"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha apostado por dejar la silla vacía de aquellos candidatos que opten por no acudir a los debates electorales que se propongan de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo porque "rendir cuentas" es "la parte más importante de la política".

En declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro con hosteleros, Villacís ha puesto en valor que su candidato a la Presidencia, Edmundo Bal, "fue el primero en decir que se presentaría al debate" y ha afeado la posibilidad de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no acuda.

"Cuando uno se mete en política quizás preferiría no dar cuentas, o no responder en los plenos, o no responder en las comisiones, pero es lo que hay que hacer. Una parte importante, o la más importante, es rendir cuentas", ha expresado la vicealcaldesa.

Finalmente, Villacís ha apuntado que si Ayuso "es valiente para convocar elecciones", también debería serlo para presentarse a los debates con el resto de candidatos. "Por cuestión de respeto a los madrileños y al resto de partidos políticos, deberían ir todos los candidatos", ha zanjado.