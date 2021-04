Villacís reivindica a Cs como "el único partido que puede decantar la balanza" en las elecciones madrileñas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reivindicado este martes a Ciudadanos como "el único partido que puede decantar la balanza" en los próximos comicios de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo.

Esta es la lectura que ha realizado Villacís, tras la presentación de la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, de la última encuesta del CIS, según la cual, los bloques de la izquierda y la derecha en la Comunidad de Madrid quedarían en empate técnico con 68 diputados cada uno --la mitad de la Cámara regional-- mientras Ciudadanos no lograría representación al quedarse en una estimación de voto del 4,4%.

Tras apuntar que el CIS se mira "de forma escéptica" al responder a la "agencia de colocación del PSOE", ha hecho mención a que el sondeo "deja claro que todo está empatado y solo hay un partido que puede decantar la balanza, y ese sería Cs".

"Estamos hablando de décimas, pero es importantísimo que esos votos no se pierdan. Cs tiene que ser más fuerte, porque es vital no caer en extremos. No nos podemos permitir pasos en falso, experimentos, a personas que nos quieran hablar de la Guerra Civil cuando queremos hablar de las cosas reales, ERTES, hostelería", ha concluido.