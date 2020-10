Villacís, sobre datos de Madrid: Nadie se está haciendo trampas al solitario

Madrid, 6 oct (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este martes que los datos de la Comunidad de Madrid son "todo lo fiables que pueden ser" y ha aseverado, en este sentido, que "nadie se está haciendo trampas al solitario".

En una entrevista en RNE recogida por Efe, Villacís ha cuestionado las palabras del lunes del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien atribuyó la bajada de los nuevos contagios en Madrid al retraso en las notificaciones.

"Los datos son los más fiables que pueden llegar a ser. Los martes es cuando se recibe el acumulado y por supuesto nadie aquí trata de hacer trampas al solitario. Creo que empezar a hacer ese tipo de sugerencias me parece peligroso; de verdad que me parece que debería frenar esta escalada", ha terciado Villacís.

"No aporta nada -ha dicho Villacís- que el señor Simón haga ese tipo de sugerencias porque creo que no ayuda; no ayuda a que la ciudadanía confíe, y sabe perfectamente que el Gobierno regional lo está intentando hacer bien porque el Gobierno regional no quiere que haya más muertes ni más contagiados ni más parón de la economía".

Begoña Villacís ha dicho que presume lo mismo del Gobierno central: "Yo sé, doy por hecho, que no quieren que haya más muertes, más contagiados, ni quieren que se pare la economía. Entonces, por lo menos, entre Gobiernos deberíamos empezar a concedernos eso".

"Porque sin esa mínima confianza no vamos a llegar a ningún lado. Así que sí, creo que (los datos) son todo lo fiables que pueden ser y no creo que nadie a estas alturas se esté haciendo trampas al solitario", ha apostillado la segunda edil de la capital.

En cuanto a las medidas actuales en la ciudad, Villacís ha resaltado que "hemos pasado de unas restricciones en áreas de salud" a un confinamiento perimetral.

La vicealcaldesa ha dado su opinión sobre este hecho con un ejemplo: "Imagínese que viene alguien de Europa, hace la medida en España y determina que España queda perimetralmente confinada pero que por dentro nos podemos mover como queramos. No sería lógico, no iría en la línea, y es un poco lo que se ha hecho en Madrid", ha ilustrado.

Villacís ha reconocido que "la perimetral tiene sentido, efectivamente", aunque a su juicio "se deberían introducir determinadas cautelas dentro de la propia ciudad porque hay sitios que hay que proteger especialmente", ha dicho sobre los lugares que presentan mayor incidencia.

"Lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la lógica y el sentido común", ha defendido.

"Si dejamos menos espacio a la política y más espacio a los criterios científicos y al sentido común, todo lo que demos a la ciencia se lo tenemos que restar a decisiones políticas", ha abogado.