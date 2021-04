Villacís sobre Toni Canto: "Las personas tienen que estar por encima de la política"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado hoy que consideraba a Toni Cantó "hasta un amigo" reprochando que "las personas tienen que estar por encima de la política" debido a su distanciamiento.

Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde se le ha preguntado sobre la decisión del Tribunal Constitucional de excluir al exintegrante de Cs de la lista del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo.

"Me cuesta hablar del tema de Toni Cantó. Hasta nada era un compañero y lo consideraba hasta amigo. Ahora es un tema de otro partido y con carácter general no hablo de tomas de otros partidos", ha destacado si bien sí ha querido señalar que "las personas tienen que estar por encima de la política" al reconocer un distanciamiento.

"No depende de mí. Hay amigos y amigos. Los buenos, los que están en los buenos y malos momentos. Y hay amigos que solo están en momentos buenos. Y eso define mucho", ha reprochado aludiendo a Cantó.

A preguntas sobre cuando se la apuntó en los momentos de los movimientos de integrantes de Cs, Villacís ha señalado que simplemente pasó porque "tiene un buen gobierno" con el PP, lo que es "verdad" sin tener la sensación de que "para que su proyecto reluzca tenga que criticar a su socio".

"Es por eso. Pero me encanta que se haya demostrado que soy de Cs y que no me he dado un golpe en la cabeza y descubrir que los políticos se tienen que repartir a los jueces, que la eutanasia es mala, que el estado te pueda morir con dolor cuando tienes una enfermedad terminal y no voy a recurrir el matrimonio LGTBi", ha dicho.