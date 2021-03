Villarejo pide su puesta en libertad "inmediata", que apoya la Fiscalía

Madrid, 3 mar (EFE).- El excomisario José Villarejo ha pedido al juez del caso Tándem que ordene su puesta en libertad "inmediata" en los mismos términos acordados en las tres piezas por las que va a ser juzgado a partir del 13 de diciembre, un mes después de que venza el límite máximo de cuatro años en prisión preventiva.

En su escrito, con fecha de este miércoles y al que ha tenido acceso Efe, su abogado, Antonio José García Cabrera, explica que hace esta petición después de que la Sala de lo Penal rechazara este martes el recurso de la Fiscalía contra su reciente puesta en libertad en esas tres piezas del caso por las que va a ser juzgado en primer lugar, si bien se le mantenía en prisión por el resto de piezas en instrucción.

Esta resolución es la misma que ha motivado que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido también este miércoles al juez la puesta en libertad del excomisario ante la imposibilidad de juzgarle antes de que cumpla el límite máximo de cuatro años de cárcel por esas tres piezas y las más de 20 que continúan en fase de instrucción.

La defensa de Villarejo pide así levantar la medida de la prisión preventiva, cuyo límite máximo vence el 3 de noviembre, y sustituirla, como también propone Anticorrupción, con medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional, la entrega de pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado más próximo a su domicilio (la Fiscalía las pide diarias).

El abogado lamenta que tras este "dilatadísimo periodo de privación cautelar de libertad", más de tres años y medio, "solo se ha abierto juicio oral contra él por delitos cuya pena no excede de seis años" de cárcel, y además, "pese al tiempo transcurrido", no se ha formalizado ninguna acusación concreta contra el investigado por organización criminal.

En este sentido destaca que si hubiese existido la acusación por ese delito, los hechos que se van a enjuiciar en esas tres piezas (Iron, Land y Pintor) "habrían sido cometidos en el seno de la misma y deberían haber sido objeto de acusación en este primer juicio oral".

Recuerda que la Sala, en el auto en el que desestimó el recurso de súplica, señaló: "Lo cierto y verdad es que en ninguna de las tres piezas que nos ocupan se ha formulado acusación por organización criminal, lo que pudo haberlo hecho en buena lógica extendiendo tal imputación de organización a todas las piezas, sin perjuicio de su resultado final".

Por eso el abogado entiende que al no haberlo hecho así "esa hipotética acusación futura, que no se sabe si podrá concretarse, ya no puede ser fundamento del mantenimiento de una medida que por la privación de derechos fundamentales es excepcional, finalística y limitada en el tiempo".

Todo ello, subraya, "impide mantener a la vez en una misma causa la libertad y la prisión incondicionales debiendo ante cualquier duda interpretativa optarse por la libertad condicional", expone el escrito.

"Tras 40 meses de instrucción en los que el investigado ha permanecido privado de libertad sin que se haya concretado una acusación distinta de las que ya han llevado al tribunal que conoce la causa a decretar su libertad condicional, no puede prolongarse más la privación cautelar de libertad", reclama.

La defensa de Villarejo alude también a su estado de salud, recordando su reciente hospitalización por problemas de tensión arterial y la afectación en un ojo, así como a la situación por la covid-19, además de invocar su arraigo "familiar, social, profesional y económico".