Villarejo reclama investigar el origen de las filtraciones de sus audios

Madrid, 5 may (EFE).- El excomisario José Villarejo ha pedido al juez del caso Tándem que investigue el origen de las filtraciones de los audios que le fueron intervenidos y lamenta el cierre prematuro de la pieza en la que se investigaba a responsables de Moncloa.com por la publicación de grabaciones relativas a un presunto espionaje al propietario de ACS y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por encargo de Iberdrola.

El magistrado Manuel García Castellón, con la oposición de la Fiscalía, acordó el pasado año cerrar esta pieza, la número 19 del caso, al concluir que la investigación no le permitía determinar un vínculo entre las grabaciones publicadas y los intereses procesales de Villarejo, por lo que no cabía deducir que su publicación fuese delictiva, sino que la amparaba el derecho a la información.

Ahora, en un escrito, al que ha tenido acceso Efe y que suscribe el propio Villarejo en su calidad de codefensor en esta causa junto a su abogado Antonio José García Cabrera, el excomisario considera esencial "llegar hasta el fondo, para descubrir las fuentes que han venido filtrando el contenido de los datos en poder de los investigadores, con total desprecio e impudor".

Pide así que se "siga investigando sobre las líneas abiertas con ocasión de la pieza nº 19", y que se averigüe el origen de las filtraciones "y sus más que evidentes vínculos con el negocio montado con ese trasiego de datos, entre ciertos medios de comunicación, así como entre varios despachos de abogados".

Cree que hay "evidentes líneas a seguir como consecuencia de la declaración del responsable del portal Moncloa.com, en su calidad de investigado, quien podía haber aportado datos relevantes", para determinar la fuente que le filtraba los datos.

"Filtraciones a criterio de la Fiscalía, utilizadas sin duda para extorsionar a empresas del IBEX 35", recuerda el excomisario, que en relación al Ministerio Público manifiesta que a medida que ha podido conocer, "al menos parte de esta Instrucción, ha variado la opinión que tenía respecto de la conducta de sus miembros, incluso los más severos".

El archivo de esta pieza fue recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal, y el excomisario señala en su escrito que no consta que esté resuelto aún, por lo que pide que se le informe "sobre el dictado de la resolución si la hubiera".

Villarejo muestra además en su escrito sus sospechas de que el responsable de Momcloa.com investigado pudiese colaborar con el CNI y reitera que es fundamental descubrir la identidad de su fuente.

El excomisario alude también a la declaración que éste prestó ante el juez y en la que, según explica Villarejo, "confirmó la connivencia con varios medios, como La Sexta, El Confidencial y otros, a los que avisó de la filtración que afectaba a la entonces ministra de Justicia" Dolores Delgado, para que se hicieran eco de ello, "usando el término más que descriptivo de 'subirse al carro'".

A Villarejo, le resulta además "inexplicable", que pese a haber estado secreta esta pieza y no estar a disposición de las defensas, fuese publicada parte de la declaración que prestó Florentino Pérez en otro medio digital.

Una filtración, que "reproduce contenidos" del audio de la declaración y que señala a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, como presunta responsable de la venta de información de su marido a Moncloa.com.

Por eso también reclama que se investigue esa filtración, "así como el uso parcial y torticero de parte del contenido", ya que "supone una total indefensión, no solo para nuestro patrocinado, sino también para su esposa, no poder aclarar el contenido calumnioso, no solo de la noticia en sí, sino de la declaración mendaz, miserable y de todo punto gratuita del que se dice extorsionado".

Además de esta petición, Villarejo reclama de nuevo que se le permita el acceso íntegro a todo lo incautado en la operación Tándem en la que fue detenido en 2017 para, entre otras cuestiones, poder demostrar su "verdadera situación profesional" como "agente de inteligencia", y determinar la razón que motivó la denuncia anónima que dio origen al caso Tándem.

Y es que, observa, "resulta cuanto menos sarcástico que esta documentación, incautada durante los registros (...), al día de hoy aún se sigue negando a esta Defensa, alegando que parte de la cual está expurgada por su contenido de secretos de Estado y/o por intimidad para terceros, pero continúa publicándose".