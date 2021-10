Villarejo reitera que se mensajeaba con Rajoy, al que cree recordar que vio en Génova en una reunión con Cospedal

Lamenta su indefensión y no poder dar detalles "con todo lujo" porque la investigación judicial le confiscó agendas y notas informativas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha reiterado este miércoles ante la comisión 'Kitchen' del Congreso de los Diputados que se mensajeaba con Mariano Rajoy y que, con conocimiento de éste, mantuvo una reunión en la sede del PP en Génova con la exdirigente María Dolores Cospedal y un abogado de esta formación, al objeto de tratar la documentación sensible que estaría a disposición del extesorero Luis Bárcenas.

A preguntas del PSOE, ha reconocido que "no llegó a saber" si Bárcenas tenía información comprometida, como temía la cúpula del PP. En concreto ha confirmado que se reunión en marzo de 2014 en el despacho Cospedal y que estaba también un abogado del PP que defendió a un tesorero del partido, aunque no ha sabido precisar si Luis Bárcenas o Álvaro Lapuerta. También había una tercera persona, mujer, "muy próxima" a Rajoy.

Villarejo ha lamentado que en la investigación judicial que siguió a su arresto le quitaran sus agendas personales y sus "notas informativas de inteligencia", lo que según él afecta a su derecho de defensa y su capacidad de contestar "con todo lujo de detalles" a los grupos políticos de la comisión 'Kitchen', culpando de ello al juez instructor, el CNI, la Fiscalía y Asuntos Internos de la Policía.

Luego ha dicho que sí recuerda que Rajoy se interesó por su presencia en Génova en marzo de 2014, aunque sin poder precisar, como le pedía el PSOE, si el expresidente del Gobierno y del PP le dijo: "A trabajar". "Creo recordar en líneas generales que se produjo esa reunión, no podría decirle con precisión el contenido", ha señalado en su segunda comparecencia ante la comisión 'Kitchen'.

Según el comisario jubilado, habrían sido "tres o cuatro" las ocasiones que habló con Rajoy, si bien nunca mantuvo una "conversación" con él sobre Bárcenas.

En el intercambio de SMS, Villarejo sostiene que Rajoy le hacía preguntas "concretas" por si había alguna novedad relativa a Bárcenas, a lo que él contestaba con un 'sí' o 'no'. "Llegué a enfadarme porque me da la impresión de que no se fiaba de los interlocutores", ha apuntado.

A preguntas del PSOE, Villarejo se ha remitido al juez del 'caso Kitchen' para que le pregunten por qué no cita a Cospedal --de la que ha dicho que era "muy hermética" y le daba a él "poca información"-- o por qué no ha pedido que se investigue el teléfono con el que dice que se mensajeó con Rajoy.