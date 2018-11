Mas visitó a Junqueras y defiende la Crida como "casa grande del soberanismo"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha explicado hoy que recientemente visitó al líder de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra en la cárcel de Lledoners (Barcelona), y ha defendido convertir la Crida Nacional per la República en la "casa grande del soberanismo".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Mas ha señalado que en su encuentro con Junqueras, y también con el exconseller Raül Romeva, hablaron de la "situación general" en Cataluña, de la sentencia del Tribunal de Cuentas por el 9N, del juicio por el 1-O, así como de la "estrategia jurídica que seguir".

Según Mas, este juicio por el 1-O representa una "oportunidad" para el soberanismo para lanzar un "mensaje" interno y al "exterior" sobre "cómo actúa el Estado español".

"Es una oportunidad para labrar en favor del proyecto soberanista", ha remarcado Mas, que ha asegurado que ya ha podido visitar a todos los presos soberanistas salvo a la exconsellera Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Para Mas, la "reacción" a unas hipotéticas condenas por el referéndum unilateral del 1-O "no debe ser convocar elecciones" anticipadas en Cataluña, porque el independentismo ya consiguió "la mayoría" en los comicios del pasado 21 de diciembre, por lo que no tiene "por qué ponerla en riesgo".

Mas ha dicho ser "muy poco partidario" de la vía unilateral hacia la independencia porque "no nos puede llevar a la victoria".

No obstante, aunque no es su "apuesta", ha puntualizado que "cuando uno juega una partida tan dura como ésta, no tiene que renunciar de entrada a ninguna posibilidad" futura a su alcance.

Por otra parte, se ha referido a la Crida Nacional per la República, el nuevo partido independentista transversal que impulsan Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Quim Torra.

Según Mas, la Crida "debería ser la casa grande del soberanismo", donde se agrupasen "sensibilidades, voluntades y estrategias diferentes" bajo un "paraguas común" con "suficiente fuerza, nervio, peso y masa crítica para convertirse en el motor" del independentismo.

En opinión de Mas -que en 2007 proclamó su objetivo de convertir su proyecto político en la "casa grande del catalanismo"-, teniendo en cuenta que ERC y la CUP no quieren integrarse en la Crida, hay que intentar al menos configurar "el paraguas más grande".

Por ello, los impulsores de la Crida y el mundo del PDeCAT están en "fase de negociación" para ver cómo suman fuerzas en un proyecto en el que ya ha dicho que él personalmente no podrá tener un papel destacado porque estará inhabilitado por el 9N.

Después de haber sido el "timonel" de Convergència, ahora Mas ejerce de "médico de la tripulación": "Escucho y curo heridas", ha comentado en tono distendido.

Asimismo, se ha mostrado partidario de confeccionar una lista independentista lo más unitaria posible por Barcelona, "con potencial ganador", para las elecciones municipales de 2019, en la que ya trabajan la gente de la Crida y del PDeCAT y que debería quedar predefinida "de aquí a final de año".