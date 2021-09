Vivas: Ceuta necesita apoyo Estado para garantizar futuro seguro y estable

Ceuta, 10 sep (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha insistido hoy en el Pleno de la Asamblea en que el "apoyo y respaldo" del Estado es "fundamental para garantizar un futuro de Ceuta en condiciones de seguridad y prosperidad".

Así lo ha explicado durante la sesión de control, en la que ha aprovechado para pedir unión a los grupos políticos de la Asamblea (PP, PSOE, Vox, Caballas y MDyC), que han demostrado "unidad, sensatez y lealtad institucional".

Juan Jesús Vivas ha demandado a estos partidos que no pierdan el sentido de Estado que han demostrado en un momento crítico para la ciudad. "No cabe otra alternativa", ha dicho, "y por una razón patriótica, no de patriotismo de salón, que es la de querer a Ceuta y a España por encima de cada partido".

Una apelación patriótica "que transmite confianza" a los ciudadanos, ha dicho, y un mensaje: "la defensa de nuestra soberanía no depende del color del Gobierno.

"Nadie puede creerse que podamos afrontar las crisis que hemos sufrido y los episodios de los días 17 y 18 de mayo sin contar con el Estado, sin lealtad institucional", ha remarcado, para agradecer a estos grupos de la Asamblea su altura de miras.

"Tiene que haber un antes y después de los días 17 y 18 de mayo y hay condiciones objetivas para pensar que ese planteamiento de convertir esta situación tan lamentable en una oportunidad que alumbre un futuro de prosperidad, seguridad y estabilidad para Ceuta, debemos aprovecharlo".

Vivas también se ha referido a la Unión Aduanera, una integración "en la que creo que estamos todos de acuerdo en solicitarla", pero que debe preservar el Régimen Económico y Fiscal, y a disponer de un tratamiento similar al de las regiones ultraperiféricas en el ámbito de la Unión Europea.