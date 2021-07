Vivas no aclara si apoyará la iniciativa de Vox pero insiste en que Abascal fue a Ceuta a "encender una llama peligrosa"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no ha adelantado lo que votará el PP en la iniciativa presentada por Vox en la Asamblea ceutí para revocar la declaración de Santiago Abascal como persona 'non grata', aunque ha insistido en que el líder de Vox fue a la ciudad autónoma a "encender una llama muy peligrosa".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el también presidente del PP de Ceuta ha asegurado que la votación en esta iniciativa se tratará en el seno del Grupo Popular en la Asamblea de Ceuta. "Por respeto al grupo no puedo anticipar ninguna decisión al respecto", ha señalado.

Según ha explicado, esta iniciativa finalmente no se debatirá ni votará en este pleno, "no por ser una decisión política, sino porque, tal y como ha defendido, el Reglamento de la Cámara no contempla la posibilidad de presentar mociones de urgencia una vez el Pleno está convocado.

En cualquier caso, Vivas ha garantizado que esta iniciativa pueda incorporarse a la próxima sesión plenaria, si es que Vox decide volver a presentarla. "No hay voluntad de que ese asunto no se debata, pero siguiendo el cauce adecuado", ha sostenido.

El presidente ceutí tampoco ha aclarado si ha recibido alguna llamada por parte de la dirección nacional del PP para cambiar el sentido del voto en esta iniciativa, después de que Vox diera por rotas las relaciones con los 'populares' tras su abstención en la votación que declaraba a Abascal como 'persona non grata'.

En lo que sí ha insistido Vivas es en reprochar a Abascal que acudiera a Ceuta durante la crisis diplomática con Marruecos que provocó la llegada masiva de migrantes para asegurar que el país marroquí tenía "aliados" en la Asamblea: "Vino a encender una llama muy peligrosa".