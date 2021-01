Vocales progresistas creen que es el CGPJ quien no respeta la separación poderes

Madrid, 25 ene (EFE).- Los cinco vocales que votaron en contra del último acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reprochaba a la Mesa del Congreso no haber respetado la separación de poderes por no pedirle un informe sobre la reforma para vetar los nombramientos cuando este órgano esté en funciones, acusan a sus compañeros de haberse extralimitado y de ser ellos quienes no respetan ese principio democrático.

El acuerdo, apuntan, es "una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso" y consideran que con su aprobación se ha perdido "toda apariencia de imparcialidad".

Así lo manifiestan estos cinco vocales - Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez (los 4 primeros propuestos por el PSOE y la última por IU)- en un voto particular de 14 folios emitido este lunes y en el que critican al acuerdo suscrito el pasado jueves por los otros 16 vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial.

El acuerdo fue aprobado en un pleno extraordinario convocado después de que la Mesa del Congreso rechazara a principios de año solicitar dicho informe a este órgano y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, tal y como había planteado el CGPJ al conocer la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos para limitar sus funciones hasta su renovación.

Estos vocales opinan que el CGPJ "se extralimita en sus competencias", porque "no tiene atribuciones para exigir" que se escuche su opinión, "salvo que así se lo haya pedido el Congreso".

Destacan, además, que la Unión Europea "no pide ni exige a España, ni a sus miembros" que este tipo de iniciativas parlamentarias se sometan a informe de los Consejos Superiores de la Magistratura, entre otras razones porque no todos los Estados de la UE los tienen, como Alemania y otros "países nórdicos".

"El problema que debería ocupar al Consejo no es si una proposición de ley se somete o no a consulta previa, o se tramita por el trámite de urgencia", sino la "reprochable actitud de bloqueo que impide la renovación en plazo del CGPJ", precisan.

"Se está violando la Constitución, desprestigiando al Parlamento y a órganos constitucionales como el propio Consejo en su cuarenta aniversario, pretendiendo atentar contra la independencia del Poder Judicial", advierten.

Y es que, a su juicio, este bloqueo es un intento de "manipular por la puerta de atrás" a este órgano, además de "un desprecio intolerable a esta institución y al principio democrático de la separación de poderes", y "una gravísima desconsideración" a los cincuenta jueces que hace ya más de dos años presentaron sus candidaturas para la renovación de este órgano.

Con este acuerdo consideran que el CGPJ ha perdido su apariencia de imparcialidad al dar la sensación de que "se alinea, como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación", en alusión al PP.

Por contra, creen que lo que el Consejo debería hacer es "defender su dignidad como institución, evitando confusiones que comprometan su independencia", "máxime cuando está bloqueada de manera inconstitucional su renovación, y caducado su mandato".

También afean a sus compañeros que pidan que esta iniciativa parlamentaria sea evaluada por la Comisión de Venecia, porque, "al margen de que no hay precedente de ello", "supone un menosprecio muy grave a la credibilidad de España".

Esta postura, insisten, atenta "contra la dignidad del Parlamento español, situándolo al margen del Estado de Derecho".

"Resulta lamentable y exagerado, en términos de lealtad institucional, e impropio de un órgano como el CGPJ, la alegación, por sibilina que sea" del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, subrayan también.

Explican al respecto que insinuar, "siquiera remotamente", que la decisión de la Mesa del Congreso "implica una violación del Derecho Europeo y de los Tratados de la Unión Europea, convierte a España en merecedora de sufrir el mecanismo fiscalizador, sancionador y de suspensión de derechos como miembro de la Unión", previsto en el mencionado artículo.

Esto, indican, "da cuenta de la gravedad que, en términos de agresión al prestigio, a la independencia y dignidad del sistema político de España" tiene el acuerdo aprobado por el CGPJ.

Afirmar que el Congreso de los Diputados "desatiende las mencionadas recomendaciones de la Comisión Europea", es situar a España a la altura de Polonia, acusando e imputando a nuestro país de provocar graves amenazas sistémicas al Estado de Derecho.

Con ello, prosiguen, se contribuye a "la campaña de desprestigio contra nuestro país ante las instituciones europeas, que determinados agentes políticos de distinto signo vienen realizando de forma irresponsable".