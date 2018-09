La votación sobre diputados suspendidos, en el aire tras los avisos de los letrados

La votación en el Parlament del acuerdo de JxCat y ERC sobre los diputados suspendidos está en el aire tras las advertencias de los letrados acerca de que esos diputados no podrán votar y de que los grupos independentistas podrían necesitar mayoría absoluta del pleno, algo que podrían no tener asegurado.

La comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament ha dado hoy luz verde al dictamen de JxCat y ERC para resolver la situación de los diputados suspendidos, por lo que ahora será el pleno de la cámara el que deberá votar definitivamente sobre la propuesta la semana que viene.

Con los votos a favor de JxCat, ERC, comunes y CUP -Cs ha abandonado la comisión y PSC y PP no han participado en la votación-, se ha aprobado así el dictamen para que los seis diputados del Parlament suspendidos por el Tribunal Supremo puedan ceder temporalmente sus funciones parlamentarias a un miembro de su grupo que ellos designen, hasta que se resuelva su situación jurídica, aunque formalmente el pleno rechace suspenderlos.

Pero en la reunión de la Junta de Portavoces posterior a esa comisión, la portavoz adjunta del grupo PSC-Units, Alícia Romero, ha pedido al secretario general del Parlament, Xavier Muro, que aclarara si los diputados suspendidos podrán participar en esa votación de la próxima semana, a lo que Muro ha confirmado que esos seis diputados no podrán votar, según fuentes parlamentarias.

Un hecho que abre así la duda entre los grupos sobre si la propuesta de JxCat y ERC podrá salir adelante en el pleno de la cámara, dado que los distintos grupos discrepan al interpretar si será necesaria una mayoría absoluta -68 de 135 diputados- o bien una simple -más votos a favor que en contra- para que el acuerdo prospere.

Y es que el artículo 25.1 del reglamento, que JxCat y ERC esgrimen en su dictamen, establece que para que se apruebe esa propuesta definitivamente se debe contar con la mayoría absoluta de votos en el pleno de la Cámara.

Así, si en el pleno no votan los seis diputados suspendidos, además del exconseller Toni Comín -quien se halla en Bélgica y no tiene voto delegado-, JxCat y ERC no sumarían la mayoría absoluta de 68 diputados en el caso de que la CUP no les diera apoyo finalmente, ya que si el dictamen contara sólo con el apoyo de los dos grupos independentistas y, eventualmente, también de los comunes, se quedarían a un solo escaño de la mayoría absoluta requerida.

De hecho, durante el desarrollo de la comisión de esta mañana, el letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, ha asegurado que, "desde una interpretación puramente literal o gramatical" del dictamen de JxCat y ERC, el punto referente a que se permita la cesión de funciones en otros diputados depende "claramente" del artículo 25.1.

Desde partidos como PSC o PP se considera que la posición de los letrados es clara sobre la necesidad de que se aprueben todos los puntos del dictamen por mayoría absoluta; mientras que desde JxCat y ERC se interpreta que ese requerimiento no afecta al punto sobre la cesión de funciones de los diputados, por lo que se podrá aprobar con mayoría simple.

Desde la CUP, en cambio, la postura de Muro en la Junta de Portavoces ha provocado su protesta por el hecho de que el secretario general del Parlament interprete que los parlamentarios suspendidos no pueden votar el dictamen, lo que a juicio de los anticapitalistas presupone suspender a los diputados afectados antes de que la cámara se pronuncie sobre dichas suspensiones, motivo por el que ha pedido que conste en acta su disconformidad.

Si bien la CUP ya ha decidido que votará a favor del primer punto del dictamen -para acordar no suspender los "derechos y deberes parlamentarios" de esos diputados-, la mayoría absoluta requerida obligará, según fuentes de la CUP, a reconsiderar su criterio inicial de votar en contra del segundo punto sobre la cesión de funciones, por lo que sus órganos de decisión tendrán que reunirse en los próximos días para decidir sobre esta cuestión.