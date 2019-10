Un 35% de los que no votarán el 10N es porque están hartos de la política

Un 35 % de las personas que no tiene previsto ir a votar en las elecciones del 10N es porque están hartas de la política, según el macrobarómetro preelectoral del CIS.

La segunda razón para no acudir a las urnas es no estar de acuerdo con la repetición electoral, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas.

En concreto un 22,5 por ciento de las personas que no piensan ir a votar argumentan como principal motivo esa segunda razón, mientras que otro 22 por ciento no piensa votar porque "no le convence ningún partido ni líder".

Además, un 11,4 por ciento no va a ir a votar porque nunca lo hace.

El porcentaje de electores que probablemente, o con toda seguridad, no piensa votar es del 15,8 por ciento, según este barómetro, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, antes de conocerse la sentencia del "procés" y de que se produjera la exhumación de Franco.

Por el contrario, un 67,3 por ciento asegura que irá a votar "con toda seguridad" y otro 11,5 "probablemente sí" lo hará, lo que eleva el porcentaje de posibles votantes a 78,8 por ciento. Mientras, otro 5,1 por ciento aún no lo tiene decidido.

De entre los que piensan acudir a las urnas el 10 de noviembre, un 66,6 por ciento ya tiene elegido a quien va a votar, y otro 32,3 por ciento aún no lo ha decidido.

Estos indecisos están dudando entre diferentes opciones, un 9,3 por ciento entre PP y Ciudadanos; un 7,5 por ciento entre PSOE y Ciudadanos; y un 6,6 por ciento entre PP y PSOE.

Hay también un 5,9 por ciento que está entre votar a PSOE o Unidas Podemos, y 2,6 por ciento duda entre PP y Vox. Y hay un porcentaje similar, el 3,3 por ciento, que duda entre PSOE-Podemos -sin sus confluencias- y PSOE-Más País, la nueva opción liderada por Íñigo Errejón.