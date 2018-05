Los comuns votarán 'no' a la investidura de Torra independientemente del voto de la CUP

En declaraciones a los periodistas tras reunirse este lunes con CC.OO, Domènech ha respondido a la posibilidad de que los diputados de los comuns salven la investidura de Torra, que necesita de las abstenciones o los votos afirmativos de la CUP: "No es nuestro candidato. No nos planteamos en ningún caso dar apoyo. Es un no".

El sábado se hará la primera sesión del pleno de investidura, en que la CUP se abstendrá, imposibilitando la investidura, que requiere mayoría absoluta; y previsiblemente el lunes se hará la segunda sesión, en que basta la mayoría simple, por lo que la CUP posibilitaría la investidura votando 'sí' o absteniéndose, pero la impediría votando 'no'.

ERC y JxCat tienen por ahora los 66 escaños necesarios que, con las cuatro abstenciones de la CUP, permitirían investir a un presidente en segunda votación --en la que basta mayoría simple-- y derrotar los 65 votos en contra de Cs, PSC, PP, comuns y la CUP.

Cuatro votos negativos de la CUP darían un vuelco a la situación, puesto que se sumarían a los 65 de los grupos no independentistas y tumbarían la candidatura de Torra en segunda vuelta.

En una entrevista a Europa Press, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha anunciado que tres territoriales han forzado la reunión del Consell Polític y el Grup d'Acció Parlamentaria 'cupaire', pidiendo votar 'no'.

Así, el Secretariat Nacional de la CUP ha convocado esos órganos para el domingo en Cervera (Lleida) donde se decidirá, si mantienen las abstenciones, si votan 'no' o si apoyan la investidura del candidato.

LO COMUNS COMO ALTERNATIVA

Si es un 'no', el independentismo podría mirar hacia la bancada de los comuns en busca de los apoyos necesarios para conseguir que la investidura prosperara, pero Domènech lo ha descartado porque la propuesta de Torra se basa en un pacto entre JxCat y ERC "para repartirse las sillas y las instituciones" sin concretar ni el programa ni los objetivos del Govern.

Considera que es una buena noticia que haya Govern, pero "no es tan buena noticia el candidato que se ha propuesto, porque no reúne las condiciones de transversalidad en relación al conjunto de la sociedad catalana, pero tampoco en el independentismo".

"Creemos que Torra es un buen candidato para Puigdemont con la misma intensidad y forma que no es un buen candidato para el país. Es un candidato legitimista, para una presidencia provisional. No es nuestro candidato", ha reiterado.

Si bien, ha recordado que el candidato "tiene que poder ser juzgado y evaluado en relación a su propuesta de Govern", y que estarán pendientes de la intervención de Torra en el debate de investidura.