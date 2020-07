Vox abre la puerta a que Abascal no lidere la moción de censura y llama al diálogo a diputados del PP y del PSOE

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Vox aceptaría que su presidente, Santiago Abascal, no fuese quien liderase la moción de censura anunciada contra Pedro Sánchez si eso ayuda a sumar los apoyos necesarios para que salga adelante, para lo que espera abrir un periodo de diálogo las próximas semanas con el PP pero también con diputados de otros grupos parlamentarios, incluido el PSOE.

Así lo han explicado este jueves dirigentes de Vox como Macarena Olona o su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, quien en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, ha apuntado la posibilidad de que el candidato alternativo en esa moción de censura sea "alguien con sentido común" y capaz de sacar a España del "atolladero" en el que se encuentra inmersa.

El propio Abascal ya aseguró durante el debate en el Congreso que no buscaba "protagonismo" ni "personalismos" con esa moción de censura, sino que su único objetivo es echar al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y "salvar España". "No tiene por qué ser Abascal y tampoco no ser", ha confirmado Espinosa de los Monteros.

Vox no habló con el PP antes de hacer este anuncio, según han reconocido sus dirigentes, pero sí hace un llamamiento a los 'populares' para buscar un acuerdo que logre sumar votos. E incluso se dirige a los parlamentarios socialistas. "Queremos diálogo con todos los diputados, del PP o del PSOE, que sé que a algunos les gustaría mucho acabar con este desastre de Pedro Sánchez", ha deslizado el portavoz de Vox.

Olona ha lamentado las críticas recibidas por su partido por dar este paso al frente, pero ha asegurado que su partido tiene "esperanza" de sacarla adelante porque la continuidad de un Gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias como presidente "va a generar una tragegia mucho mayor con muerte, ruina y paro".

Según ha explicado, su objetivo es "dar la voz al pueblo", ante lo que cree que todos los diputados deberían sentir "la presión" de la ciudadanía y por ello Vox no tiene "ninguna línea roja" repecto al candidato que deba encabezarla.