Vox acusa a PNV, EH Bildu y E-Podemos de "blanquear" a ETA con su declaración sobre el preso González Sola

VITORIA, 16 (EUROPA PRESS)

Vox ha acusado al PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU de intentar "blanquear la historia criminal de ETA" con la declaración que han acordado este miércoles sobre el fallecimiento de Igor González Sola, el preso de la desaparecida banda fallecido el pasado 4 de septiembre en la prisión de Martutene (Guipúzcoa).

En su declaración, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU solicitan al Gobierno central que acometa un "cambio en profundidad" de la actual política penitenciaria, con el fin de acabar con la política de dispersión que se aplica a los presos de ETA, de poner en libertad a los reclusos gravemente enfermos, y de aplicar la progresión de grados.

Por el contrario, la representación de Vox en la Cámara vasca, en la que esta formación tiene una parlamentaria, ha denunciado que la política penitenciaria actual es "excesivamente laxa" y, a través de un comunicado, ha solicitado que los presos de la banda sean trasladados "lo más lejos posible de aquellos lugares en que han cometido los asesinatos y sembraron el terror".

Además, ha reclamado que se actúe con la "máxima severidad" a la hora de analizar el estado de salud de los presos". Esta formación también ha afirmado que mientras los reclusos de la banda "no colaboren con la Justicia de forma activa, no informen sobre dónde están las víctimas desaparecidas, y no reconozca públicamente el daño causado", se les aplique la "máxima severidad" penitenciaria.

Por todo ello, ha acusado a PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU de tratar de "blanquear la historia criminal de ETA" con la declaración aprobada este miércoles. Desde Vox se ha reprochado a dichas formaciones que traten de evitar que exista "un relato de vencedores y vencidos", con el fin de "trasladar a la sociedad vasca que hubo un conflicto entre dos bandos". Todo ello, pese a que --según ha destacado-- "solo existió una banda terrorista que asesinaba a ciudadanos inocentes, ETA", en la que ha recordado que militaba Igor González Sola.